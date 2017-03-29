В России продолжился рост религиозной дискриминации – эксперт

29 марта. ПРАВМИР. В России в 2016 году продолжился рост религиозной дискриминации, следует из доклада «Проблемы реализации свободы совести в России в 2016 году» информационно-аналитического центра «Сова».

Главным событием года, по мнению Ольги Сибиревой (автора доклада, эксперт центра «Сова») стало принятие и начало применения «антимиссионерских поправок» в составе «антитеррористического пакета» Яровой – Озерова.

«Поправки создали серьезные затруднения для деятельности многих религиозных организаций и в особенности незарегистрированных религиозных групп. Появление этих поправок стало большим успехом тех сил в государственном аппарате и вне его, которые ставят перед собой цель борьбы с «сектами», то есть с неугодными им религиозными меньшинствами», – говорится в резюме доклада.

«На то, что власти намерены и дальше двигаться в этом же направлении, указывает резко возросшее давление на Свидетелей Иеговы, многолетняя государственная кампания против которых в 2016 году продолжилась запретом пяти общин и уже в начале 2017 года пришла к иску о тотальном запрете деятельности Свидетелей в стране», – говорится в сообщении.

Сибирева отмечает, что религиозные гонения в 2016 году сравнимы по масштабу с преследованием внутриисламских меньшинств, «но без возможности оправдывать гонения угрозой безопасности».

Эксперт называет очень опасной «антисектантскую» риторику в СМИ, как и курс на ужесточение политики в отношении «нетрадиционных» религий и религиозных течений, поскольку эта тенденция «способствует росту ксенофобных настроений в обществе и открывает возможности для новых репрессий».

Кроме того, «сохраняется напряженность вокруг религиозного строительства в разных регионах». Автор доклада отмечает, что власти чаще готовы учитывать мнение общественности, несогласной с выбором места для храма, когда речь идет о мечетях, а не о православных храмах.

«Репрессивные и дискриминационные подходы именно в сферах, связанных с религией, использовались в 2016 году заметно активнее, чем раньше», – заключает Ольга Сибирева.

Полный текст доклада можно прочитать на сайте ПОЛИТ.РУ.