 В России разработана новая эффективная вакцина от туберкулеза  

16 ноября. ПРАВМИР. Российские врачи успешно завершают первый этап клинических исследований новой вакцины для профилактики туберкулеза.

Разработанный препарат сможет защитить не только детей, но и взрослых, получивших в детстве прививку вакциной БЦЖ. Успехами отечественных ученых поделилась на глобальной министерской конференции ВОЗ министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

«Уже подтверждена высокая иммуногенность и безопасность этой вакцины, формирование устойчивого клеточного и гуморального иммунитета при ее применении», – отметила глава российского Минздрава.

Вероника Скворцова также рассказала, что в России разработана и новая терапевтическая вакцина для животных, сообщает пресс-служба Минздрава РФ. Ее клинические исследования уже запланированы. Препарат позволит сократить сроки лечения туберкулеза и предотвратить реактивацию латентной формы инфекции.

По данным главы Минзрава, за 2016 год смертность от туберкулеза в России снизилась более чем на 15%, а за истекший период 2017 года – на 17%.