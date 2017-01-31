В России разработают стандарт школьной формы

Стандарт должен установить ряд характеристик, позволяющих однозначно оценивать безопасность продукта с учетом специфики его использования, пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.
Среди параметров – качество пошива, состав ткани, устойчивость краски, гигроскопичность, устойчивость к истиранию и образованию катышков, прочность, и другие.
В Минобрнауки сообщили, что одежда для школьников «должна соответствовать по качеству санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, а внешний вид — общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер».