В России разработают стандарт школьной формы

31 января. ПРАВМИР. Минпромторг разрабатывает национальный стандарт школьной формы. Его соблюдение будет добровольным, по крайней мере, на первом этапе.

Стандарт должен установить ряд характеристик, позволяющих однозначно оценивать безопасность продукта с учетом специфики его использования, пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.

Среди параметров – качество пошива, состав ткани, устойчивость краски, гигроскопичность, устойчивость к истиранию и образованию катышков, прочность, и другие.

В Минобрнауки сообщили, что одежда для школьников «должна соответствовать по качеству санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, а внешний вид — общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер».