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В России разрешено присуждать ученые степени кандидата и доктора теологии

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14 июня. ПРАВМИР. Вступил в силу приказ Минобрнауки, согласно которому в России появятся кандидаты и доктора теологии, заявила министр образования и науки России Ольга Васильева.
В России разрешено присуждать ученые степени кандидата и доктора теологии

«14 июня 2017 года окончательно подписан Минюстом приказ о том, что теология (не как теология со степенью истории, философии, филологии, а как теология, кандидат и доктор) имеет право быть», – цитирует Васильеву Интерфакс.

Министр назвала сегодняшний день «поистине историческим».

Научная специальность «Теология» (26.00.01) появилась в России в 2015 году. Исследователям, которые защитились в рамках этой специальности, в присваивались степени кандидатов и докторов философских, исторических, филологических, педагогических, социологических наук и культурологии.

1 июня защитился первый ученый по этой специальности – протоиерей Павел Хондзинский, но он получил степень кандидата философских наук.

В конце мая Минобрнауки подготовило соответствующие поправки в номенклатуру научных специальностей.

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