В России собрали 1 миллион подписей за запрет абортов

18 августа. ПРАВМИР. Участники общероссийского общественного движения "За жизнь!" собрали ровно 1 миллион подписей в поддержку своей петиции за запрет абортов в стране.

Итоги акции были обнародованы в ходе прошедшего 14-17 августа в Москве VIII Международного фестиваля социальных технологий в защиту семейных ценностей “За жизнь-2017”.

Символическая миллионная подпись была поставлена на вершине Эльбруса кузбасскими альпинистами.

«Эльбрус — самая высокая точка России и Европы. Мы считаем, что и все наше общество должно как бы подняться на эту нравственную высоту и понять, что если жизнь человека начинается с момента зачатия, то ее нельзя прерывать еще до рождения», — цитирует РИА Новости лидера движения «За жизнь!» Сергея Чеснокова.

Акция была объявлена в ноябре 2013 года и продолжалась неполных четыре года с перерывом на один год. В проекте приняли участие более 5 тысяч добровольцев-сборщиков по всей стране. Больше всего подписей собрали в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Нижегородской, Ростовской, Омской областях и в ряде городов-миллионников.

Участники движения подсчитали, что с момента начала действия их благотворительной программы «Спаси жизнь», а именно, с января 2015 года, было спасено от аборта, как минимум, 6907 детей. Именно столько мам отказались от искусственного прерывания беременности в результате предабортного консультирования и полученной помощи в рамках программы.