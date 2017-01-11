В России сократилось потребление молока, мяса, сахара и масла

11 января. ПРАВМИР. В России стали меньше есть мясо, рыбу, молоко и сахар, но больше картошки, бахчевых и овощей, говорится в сборнике Росстата «Регионы России. Социально-экономические показатели».

Согласно этим данным, с 2013 по 2015 год жители России стали есть меньше мяса (на 2 кг в год на человека), рыбы (на 5 кг), молока и молочных продуктов (на 9 кг) и сахара (на 1 кг). По сравнению с 2014 годом в 2015-м на 200 грамм снизилось потребление растительного масла, приводит газета «Известия» статистические данные.

При этом в 2015 году на каждого россиянина пришлось по 112 кг картошки, это на 1 кг больше, чем с 2012 по 2014 год, и на 3 кг больше, чем в 2005 году. А потребление кабачков, тыквы и арбузов выросло с 2013 по 2015 год на 2 кг на человека, а по сравнению с 2005 годом — на 24 кг.

Количество съедаемых яиц не изменилось, как и хлеба.

Эксперты считают, что на изменение соотношений повлиял рост цен и падением доходов населения. Переход с натуральных продуктов на более дешевые заменители может негативно сказаться на здоровье, считают диетологи.

Однако уменьшение в рационе сахара и увеличение овощей — это плюс. И может быть следствием не только финансового кризиса, но и признаками перехода на здоровое питание, заключает издание.