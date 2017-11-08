В России создадут федеральный Совет отцов

В настоящее время аналогичные советы созданы во многих субъектах России, сообщает пресс-служба омбудсмена.
«Сегодня в России большое количество детей воспитывается в неполных семьях без отцов, поэтому одна из важнейших задач региональных советов – возрождение института наставничества», – считает председатель Общественного совета при детском омбудсмене Андрей Коченов.
По мнению команды омбудсмена, Советы отцов должны объединять «активных мужчин, которые на общественных началах займутся решением важных социально значимых вопросов по защите семейных ценностей, усилению роли отца в семье и обществе». Организация должен укреплять институт отцовства и формировать у молодежи ответственное отношение к семье и детям.