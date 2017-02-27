В России учредили литературную премию «Лицей» имени Пушкина

27 февраля. ПРАВМИР. Новая литературная премия «Лицей» имени А.С. Пушкина учреждена в России для молодых писателей и поэтов. Общий призовой фонд составит 4,8 млн рублей.

Премия учреждена, чтобы находить и поощрять начинающих талантливых российских писателей и поэтов. Произведения лауреатов будут опубликованы на сайте премии и отдельным сборником

Наблюдательный совет награды возглавил президент Российского книжного союза Сергей Степашин. В совет вошли замруководителя Роспечати Владимир Григорьев, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, ректор Литературного института имени Горького Алексей Варламов и другие. Почетным членом совета стал посол республики Корея в России Пак Ро Бёк.

Соискателями премии могут стать авторы в возрасте от 15 до 35 лет. Премия будет вручаться ежегодно. Выдвигать произведения могут как авторы, так и региональные книжные издательства и СМИ. Прием работ заканчивается 18 апреля.

Короткий список, в который войдут не более 20 произведений, будет объявлен 16 мая. Лауреаты будут определяться в двух номинациях – «Поэзия» и «Проза». В каждой из них будет присуждаться три приза.

Победителей огласит жюри под председательством писателя Павла Басинского в день рождения Пушкина 6 июня.