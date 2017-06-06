В России удвоилось количество пациентов с диагнозом «ожирение»

6 июня. ПРАВМИР. Число россиян с диагнозом «ожирение» удвоилось в 2015 году по сравнению с 2011 годом.

Роспотребнадзор не располагает статистикой за 2016 год. Данные 2015 года содержатся в докладе, на который ссылается газета «Известия».

Показатель заболеваемости ожирением в России в 2015 году составил 284,8 случая на 100 тыс. человек населения, тогда как в 2011 году он составлял 123,65 случая на 100 тыс. человек. Заболеваемость возросла по сравнению с 2011 годом в 2,3 раза. Прогнозируется тенденция к росту этого показателя, говорится в докладе.

Наиболее высокий уровень заболеваемости ожирением зарегистрирован в Ненецком автономном округе (1031,96 на 100 тыс. населения), Алтайском крае (975,9), Пензенской области (678,08).

Распространенность проблемы ожирения Роспотребнадзор объясняет несбалансированным питанием.

Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян полагает, что рост числа диагнозов действительно связан с ростом заболеваемости, а не улучшением диагностирования. По его словам, сейчас особенно актуальна проблема детского ожирения, которым страдают 2-6% детей.