В России выпустили телефоны с портретом Николая II

26 октября. ПРАВМИР. В России выпустили ограниченную серию титановых телефонов Nokia 3310 «Последний Император» с портретом царя Николая II.

Премьера новой линии телефонов под лозунгом «За Веру, Царя и Отечество» приурочена к приближающемуся столетию Октябрьского переворота и «воздает дань уважения и памяти одной из ключевых эпох и фигур в российской истории, которые были сметены волной красной революции».

Как сообщает Znak.com со ссылкой на пресс-службу ювелирной компании Caviar, выпустившей телефоны, коллекция состоит из трех моделей. Первая из них носит название «Вера»: на ней изображена Богородица и надпись «Пресвятая Богородица, моли Бога о нас». На второй модели «Отечество» размещено цветное изображение имперского герба с черным двуглавым орлом и цитата из имперского гимна России: «Царствуй на славу, на славу намъ». На третьей модели «Царь» изображен Николай II и его автограф.

В компании сообщают, что стоимость телефонов начинается от 139 тыс. рублей.