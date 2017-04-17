В российских школах будут изучать основы кибербезопасности

17 апреля. ПРАВМИР. Глава Минобрнауки Ольга Васильева сообщила, что ведомство разрабатывает программы для обучения школьников и учителей основам кибербезопасности.

«Навык информационной безопасности мы должны прививать с малых лет. И в стандартах начального образования, и чуть позже на уроках, прежде всего, информатики, обществознания, права, ОБЖ, во внеурочной деятельности, а также в рамках программы воспитания и социализации мы должны говорить школьникам об этой самой безопасности», – сообщила Васильева на парламентских слушаниях в Совете Федерации, посвященных безопасности в интернете, ее цитирует РИА Новости.

«Мы дальше будем работать, прежде всего, по доработке дополнительных профессиональных программ для педагогических работников в области информационной безопасности», — добавила министр.

Она также отметила большую роль родителей в борьбе с угрозами в интернете, так как основное время в Сети ребенок проводит именно дома, а не в школе.

Министр также отметила важность школьных психологов. «Говоря о том новом страшном вызове – группах смерти – обращаю внимание Совета Федерации на то, что был период, когда школьные психологи исчезли из школ в качестве штатных единиц полностью. Подростку зачастую легче говорить с человеком, кто не является его близким, школьные психологи могли и умели это делать», – подчеркнула Васильева, уточнив, что сегодня в школах один психолог приходится на 800 детей, в детских садах – на 400 малышей.