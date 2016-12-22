В Ростовской области установили памятник Сталину

22 декабря. ПРАВМИР. В селе Куйбышево Ростовской области 21 декабря поставили памятник Иосифу Сталину.

Бюст установили в центре села, на торжественном открытии присутствовали ветераны ВОВ и представители местной ячейки КПРФ, а также жители Куйбышево, сообщает портал 1rnd.ru.

В администрации Куйбышевского района изданию сообщили, что деньги на бюст собрали коммунисты и ветераны, бюджет установку бюста не финансировал.

По словам главы поискового объединения «Миус-фронт» Андрея Кудрякова, у этого памятника «необычная» судьба. «В 1941-м его при отступлении спрятали бойцы Красной Армии. Рискуя жизнью, наши солдаты под самым носом у немцев опустили скульптуру вождя в колодец. После войны этот бюст долгое время считался утерянным. Нашли его совершенно случайно во время проведения сельскохозяйственных работ», — приводит его слова портал 161.ru.

Это уже шестой памятник Иосифу Сталину, установленный в 2016 году, пишет «Новая газета». Ранее монументы появились в деревне Холматка Островского района Псковской области, в селе Маллакент Кайтагского района Дагестана, в селе Озрек Лескенского района Кабардино-Балкарии. Также памятник поставили в Димитровграде Ульяновской области, в Сочи в поселке Пластунка.

Еще один памятник Сталину появился в Сургуте на новой набережной реки Обь. Бюст появился недалеко от места, где должен расположиться монумент в память о жертвах сталинских репрессий. Местные жители несколько раз обливали его красной краской. В администрации города заявили, что памятник Сталину установлен незаконно и демонтировали его.

Министр культуры РФ Владимир Мединский в одном из недавних интервью заявил, что никогда бы не поддержал установку памятника Сталину, потому что «это будет сильно разделять нацию».

Что касается монумента репрессированным в Сургуте, то он уже согласован комиссией по топонимике Сургута. Инициаторы установки сообщили, что памятник посвящен десяткам тысяч спецпереселенцев, которые были высланы на эти земли при Сталине. В 1930 году их высадили на берегу, они жили в бараках, занимались лесоповалом и рыбалкой. Многие из них погибли. Сейчас в регионе собираются пожертвования на установку монумента.