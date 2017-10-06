В Русской Церкви образована Марийская митрополия

Как сообщил председатель Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, такое решение принято в рамках продолжения работы по разукрупнению епархий.
«Епископом новой епархии с титулом «Волжский и Сернурский» избран игумен Феофан (Данченков), клирик Скопинской епархии. Главой Марийской митрополии положено быть Преосвященному Йошкар-Олинскому и Марийскому Иоанну», – сказал он.
Волжская епархия образована «в административных границах городского округа Волжск, а также Волжского, Куженерского, Мари-Турекского, Моркинского, Новоторъяльского, Параньгинского и Сернурского районов Республики Марий Эл» (журнал № 76).
Иоанн, архиепископ Йошкар-Олинский и Марийский (Тимофеев Иван Иванович) 25 июля 1993 года был хиротонисан во епископа Йошкар-Олинского и Марийского, 29 февраля 2004 года возведен в сан архиепископа.
Игумен Феофан (Данченков) с сентября 1998 года является настоятелем Свято-Николо-Чернеевского мужского монастыря в Рязанской области.