О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Счастья много не бывает. Многодетная жизнь
Оксана Головко
Навигация
Важные темы:

В Русской Церкви образована Марийская митрополия

|
6 октября. ПРАВМИР. Священный Синод на сегодняшнем заседании постановил выделить из состава Йошкар-Олинской епархии Волжскую епархию, с образованием Марийской митрополии, включающей в себя две вышеуказанные епархии.
В Русской Церкви образована Марийская митрополия
Фото: С. Власов/patriarchia.ru

Как сообщил председатель Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, такое решение принято в рамках продолжения работы по разукрупнению епархий.

«Епископом новой епархии с титулом «Волжский и Сернурский» избран игумен Феофан (Данченков), клирик Скопинской епархии. Главой Марийской митрополии положено быть Преосвященному Йошкар-Олинскому и Марийскому Иоанну», – сказал он.

Волжская епархия образована «в административных границах городского округа Волжск, а также Волжского, Куженерского, Мари-Турекского, Моркинского, Новоторъяльского, Параньгинского и Сернурского районов Республики Марий Эл» (журнал № 76).

Иоанн, архиепископ Йошкар-Олинский и Марийский (Тимофеев Иван Иванович) 25 июля 1993 года был хиротонисан во епископа Йошкар-Олинского и Марийского, 29 февраля 2004 года возведен в сан архиепископа.

Игумен Феофан (Данченков) с сентября 1998 года является настоятелем Свято-Николо-Чернеевского мужского монастыря в Рязанской области.

Теги:
, ,
Подписаться на рассылку
Помочь Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.
Помочь Правмиру работать дальше!

Похожие статьи
В месяцеслове Русской Церкви появятся имена новых святых
В месяцеслове Русской Церкви появятся имена новых святых
Новостная служба "Православие и мир"

Епископа Мардария (Ускоковича) и архимандрита Севастиана (Дабовича) причислила к лику святых Сербская Церковь

Журналы заседания Священного Синода от 4 мая 2017 года
Журналы заседания Священного Синода от 4 мая 2017 года
Новостная служба "Православие и мир"

Постоянными членами Священного Синода являются: митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий; митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий; митрополит Кишиневский и…

Иеромонах Аксий (Лобов) возглавит Нерчинскую епархию
Иеромонах Аксий (Лобов) возглавит Нерчинскую епархию
Новостная служба "Православие и мир"

Синод принял решение о замещении вакантной кафедры

Благотворительный фонд
Не инвалид: За жизнь после травмы!
Не инвалид: За жизнь после травмы!
40% собрано / 951442.05 руб. осталось
Захарченко Антон: Лекарства от отчаяния
Захарченко Антон: Лекарства от отчаяния
34% собрано / 244050 руб. осталось
Другие статьи автора
"
В месяцеслове Русской Церкви появятся имена новых святых
Новостная служба "Православие и мир"

Епископа Мардария (Ускоковича) и архимандрита Севастиана (Дабовича) причислила к лику святых Сербская Церковь

"
Церковь оказала помощь пострадавшим в ДТП во Владимирской области
Новостная служба "Православие и мир"

Благодаря помощи благотворителей пострадавшим были доставлены продукты и теплые вещи

"
16-летний юноша из Владимирской области спас женщину из пожара
Новостная служба "Православие и мир"

Молодой человек через балкон влез внутрь горящей квартиры

Все статьи автора
Статьи Дня
9 типичных проблем детей в старшей школе
Ксения Кнорре Дмитриева

Выбрать профессию, когда ничего не интересно, а мысли только о любви

Вера Миллионщикова: «Я живу сегодняшним днем»
Редакция портала "Православие и мир"

Памяти той, что основала первый хоспис в Москве

Дедушка из детской реанимации: каждый младенец запомнит его
Анна Резникова

Подборка добрых новостей на «Правмире»

самое читаемое

К доске! Тест от Мариванны по русскому языку11,979

Священник из Казахстана: Турки привезли меня в горы и заставили искать клад11,787

Леонид Кацва: Я бы не гордился успехами московского образования8,693

«Ну, давай быстрее, чего копаешься!»7,340

Пианист Михаил Клейн умер во время концерта за роялем5,561

Турецкие археологи предполагают, что нашли место захоронения Николая Чудотворца5,467

“Меня взяли в семью, где никто не был похож на меня”5,135

Мама мальчика-аутиста: Не выгоняйте нас из автобуса4,829

Монах Стефан и его 17 детей: «Я служу Богу через ближних»3,820

Пассажир «Ласточки» умер прежде, чем поезд доехал до станции3,486

лучшие авторы

Новостная служба29,478

Ксения Кнорре Дмитриева12,689

Ксения Туркова11,979

Оксана Головко11,787

Марина Солотова7,340

Алиса Орлова6,756

Ангела Барра5,135

Анна Маленко4,830

Надежда Прохорова3,820

Анна Резникова3,316

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О портале
Контакты
Реклама
Друзья и партнёры
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть