В Русской Церкви образована Марийская митрополия

6 октября. ПРАВМИР. Священный Синод на сегодняшнем заседании постановил выделить из состава Йошкар-Олинской епархии Волжскую епархию, с образованием Марийской митрополии, включающей в себя две вышеуказанные епархии.

Как сообщил председатель Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, такое решение принято в рамках продолжения работы по разукрупнению епархий.

«Епископом новой епархии с титулом «Волжский и Сернурский» избран игумен Феофан (Данченков), клирик Скопинской епархии. Главой Марийской митрополии положено быть Преосвященному Йошкар-Олинскому и Марийскому Иоанну», – сказал он.

Волжская епархия образована «в административных границах городского округа Волжск, а также Волжского, Куженерского, Мари-Турекского, Моркинского, Новоторъяльского, Параньгинского и Сернурского районов Республики Марий Эл» (журнал № 76).

Иоанн, архиепископ Йошкар-Олинский и Марийский (Тимофеев Иван Иванович) 25 июля 1993 года был хиротонисан во епископа Йошкар-Олинского и Марийского, 29 февраля 2004 года возведен в сан архиепископа.

Игумен Феофан (Данченков) с сентября 1998 года является настоятелем Свято-Николо-Чернеевского мужского монастыря в Рязанской области.