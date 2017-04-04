В Петербурге умер сенатор Вадим Тюльпанов

4 апреля. ПРАВМИР. В Санкт-Петербурге умер член Совета Федерации, экс-глава законодательного собрания города Вадим Тюльпанов.

Во вторник днем Вадим Тюльпанов поскользнулся и получил при падении травму в помещении оздоровительного центра в Кировском районе Санкт-Петербурга. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала его смерть, сообщает ТАСС.

В Следственном комитете РФ сообщили, что по факту смерти сенатора в результате несчастного случая проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

«В настоящее время идет осмотр места происшествия, в том числе с участием следователей-криминалистов и специалиста в области судебной медицины, проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. Назначаются необходимые экспертизы с целью установления обстоятельств и причины смерти», – сообщили в пресс-службе СК.

52-летний Вадим Тюльпанов возглавлял Законодательное собрание Санкт-Петербурга 3-го и 4-го созывов в 2003-2011 гг., затем был делегирован в Совет Федерации от законодательной власти города, потом представлял в Совете Федерации Ненецкий автономный округ.

В Совете Федерации возглавлял комитет по регламенту.

Ранее Тюльпанов внес в Госдуму законопроект, предусматривающий передачу культовых сооружений религиозным организациям только при согласовании с региональными парламентами.

Также сенатор заявлял о намерении добиваться принятия в ходе весенней сессии Госдумы изменений в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, разрешающих подследственному временно покидать изолятор в случае смерти близких родственников для того, чтобы получить возможность проводить их в последний путь.