В Саранске полицейский спас мужчину, заснувшего в загоревшемся автомобиле

19 января. ПРАВМИР. Старший лейтенант полиции Павел Чуракин и его напарник стажер Максим Майоров спасли жизни 50-летнем жителю Саранска, заснувшему в загоревшемся автомобиле.

Все произошло вечером 17 января. Когда полицейские патрулировали улицы, они заметили, что из припаркованной машины идет сильный дым. Вызвав на месте ЧП пожарных и бригаду «скорой помощи», Чуракин попытался открыть двери автомобиля, однако они оказались заблокированными, сообщает «Столица С».

Страж заглянул в салон и заметил, что там кто-то есть. Он кулаком разбил боковое стекло, открыл дверь и вытащил на улицу мужчину. Офицер оказал автолюбителю первую доврачебную помощь, к приезду медработников автомобилист пришел в себя.

Он объяснил, что заснул в работающем автомобиле и не заметил, как начался пожар.

МВД решает вопрос о поощрении старшего лейтенанта полиции Павла Чуракина.