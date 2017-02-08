«В семье мальчика звали Путинушка»

Госдума может ввести ограничения на выбор имени для новорожденных. Идет рассмотрение законопроекта о запрете на имена детей, состоящие из аббревиатур, цифр и числительных. Коснутся ли ограничения редких имен из святцев?

Есть ли право на нормальное имя?

В конце января комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил концепцию законопроекта сенатора Валентины Петренко, ограничивающего право родителей давать детям имена, состоящие из аббревиатур, цифр и числительных, а также нецензурных слов.

Законопроект был внесен в Госдуму еще прошлой весной, однако ход ему дали только сейчас. Суть его укладывается в один абзац, которым предлагается дополнить Гражданский кодекс РФ и соответствующие законы: «Под именем гражданина понимается средство индивидуализации гражданина, которое не может состоять из цифровых, буквенных обозначений, числительных, символов или их любой комбинации, аббревиатур, ненормативной лексики, содержать указания на ранги, должности».

В пояснительной записке сенатор Петренко пишет, что пытается не ограничить право родителей в возможности выбрать имя для ребенка, а найти способ обеспечения баланса между их правом и правом ребенка на имя, которое не нарушало бы его собственные интересы.

За святцы не переживать

Желающим назвать ребенка самым необычным именем из святцев, например, в честь праведной Яздундокты, переживать нечего – законом оговорено, что в ЗАГСе не вправе отказывать в регистрации имени ребенка по причине его «непроизносимости». Так же, как в случаях, если имя кажется неблагозвучным, оскорбительным или некультурным.

Однако, полагает сенатор, следовало бы оговорить случаи, когда родители злоупотребляют своими правами. «Давая необычное, экзотическое имя своему ребенку, родители не всегда представляют, с какими трудностями, особенно в детском коллективе, может столкнуться их сын или дочь», – отмечает она.

В пояснительной записке приводятся самые необычные имена, которые присваивали родившимся в Москве детям с 1998 года – это Николай-Никита-Нил, Христамрирадос, Дельфин, Ярослав-Лютобор, Лука-Счастье Саммерсет Оушен, а также Апрель, Полина-Полина, Принцесса Даниэлла, Заря-Заряница, Алёша-Каприна, Океана, София-Солнышко.

«Поменял три школы, никто не дразнил»

Отдельного упоминания заслуживает история мальчика с именем БОЧ рВФ 260602 (Биологический объект человека рода Ворониных – Фроловых, родившийся 26 июня 2002 года), которая длится уже больше десяти лет. В ЗАГС Москвы отказались регистрировать ребенка с таким именем, заявив о необходимости защитить его права. Последующий суд подтвердил законность такого решения.

Отец мальчика, художник Вячеслав Воронин (не скрывающий, кстати, ненависти к собственному имени) в интервью газете «Труд» объяснял выбор имени для сына так: «Петр как “камень” переводится, а Галина – “курица”. Что вы прячетесь под латинскими именами – попробуйте их перевести, и вам самим станет ясен весь абсурд. Называя ребенка общепринятыми именами, вы лишаете его индивидуальности. Нашему сыну всевозможные толкователи и психологи предрекали массу неприятностей и страданий. Некоторые даже предлагали нас лишить родительских прав. Теперь можем подвести некоторые итоги. Да, есть проблемы, но они никак не связаны с именем сына. Он просто не желает учиться. Я тоже не хотел. Это нормально. Парень поменял три школы. И нигде никто его не дразнил. Я даже удивился. БОЧ занимается в секции карате. Предполагал первоначально, что ему придется себя защищать, но оказалось, что и этого не надо. Кстати, вы не задумывались, почему дети сами отказываются от своих имен в пользу различных никнеймов, кличек?»

По словам Воронина, в итоге мальчик получил паспорт гражданина мира. Друзья и знакомые называют его БОЧ. В 2014 году, когда в Перми новорожденного младенца назвали Люцифером Константиновичем Меньшиковым, законодатели уже вспоминали про БОЧа.

Тогда в Госдуму вносили законопроект, предлагающий родителям запретить использовать в именах новорожденных цифры, знаки препинания и различные символы, а также экзотические имена в целом. Этот документ был оставлен без движения ввиду расплывчатости формулировок.

Дед Путинушки и Шойгу ничего не нарушил

Нынешний законопроект тоже нуждается в доработке, отмечают в комитете Госдумы по госстроительству. По информации «Известий», под запрет могут попасть нелепые имена, названия месяцев и другие категории. Споры по этому поводу все еще продолжаются.

«Лично мне кажется, что с числительными вопрос однозначный, но в тексте приводится имя Заря, вполне себе красивое имя. Например, есть же восточное имя Зарина. А что если на русском языке имя звучит неблагозвучно, а на другом вполне себе ласково? У нас же многонациональная страна. Проект очень спорный, и к нему много вопросов и по определению имени, и по критериям», – отметила в комментарии «Коммерсанту» член комитета Ирина Белых.

Издание напоминает, что запрет на аббревиатуры действительно вызывает вопросы, поскольку может коснуться таких ставших привычными имен, как Мэлс (Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин) или Владлен (Владимир Ленин).

Что касается рангов и должностей, то в городе Александрове Владимирской области буквально на днях продемонстрировали, как не нарушить запрет, но дать всем понять, что имеется в виду. Младшего брата мальчика по имени Путин назвали Шойгу. Имя выбрал дедушка семейства Рахмон Джураев, пишет газета «Новый город Александров». Как близкие собираются ласково обращаться к маленькому Шойгу, не уточняется, а старшего мальчика в семье зовут Путинушка.

Вера Тихонова