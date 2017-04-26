В Сербии восстановили сгоревшую русскую церковь

26 апреля. ПРАВМИР. Церковь Святого Иоанна Богослова, пострадавшую 14 января этого года от пожара, восстановили в городе Бела-Црква на востоке Сербии.

23 апреля чин освящения восстановленного храма провел епископ банатский Никанор (Богунович). На богослужении присутствовали настоятель храма отец Стефан (Йовичич) и прихожане, сообщает senica.ru.

14 января в церкви произошел пожар, частично сгорела крыша, иконы, предметы, представляющие духовную и культурную ценность русской эмиграции в Сербии.

На восстановление храма был объявлен сбор средств. Верующие откликнулись на призыв и помогли делу обновления культурного наследия России в Сербии.

Церковь была построена и освящена в 1932 году. До 1954 года церковь оставалась под юрисдикцией Русской православной церкви, но затем по решению властей была передана Сербской православной церкви. В 2002 году в храме была проведена реконструкция.