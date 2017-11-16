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«В серых красках тех лет герои фильма источают свет»

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В рамках киноклуба «Правмира» в кинотеатре «Иллюзион» прошел закрытый предпоказ российского фильма «Мой лучший друг». После просмотра гости встретили съемочную группу аплодисментами.
«В серых красках тех лет герои фильма источают свет»
Элина Суни и Владимир Ильин

По традиции киноклуба перед началом фильма гости могли послушать джазовую музыку, пообщаться с известными деятелями отечественной киноиндустрии – в этот вечер гостями были режиссер и сценарист фильма «Мой лучший друг» Элина Суни, оператор Сергей Кулишенко, исполнители главных ролей Маргарита Кутовая и Владимир Ильин.

Фильм рассказывает о реальных событиях 70-х годов прошлого столетия – научных разработках и строительстве турбин на газопроводах Средней Азии. Студенты брянского технического вуза увлеченно и самоотверженно пытаются внедрить идеи использования отработанных авиационных двигателей в промышленное производство.

На фоне чертежей, труб, диспетчерских щитов и грохота производственных цехов показана драматическая история непростого жизненного выбора главного героя Андрея Артамонова – благополучная министерская карьера в Москве или воплощение студенческой мечты. И никто не может рассчитывать на триумф – первый запуск турбины закончился трагедией – погиб инженер Бондарь, фанатично преданный научному эксперименту одногруппник Андрея.

Чтобы повторить запуск и доказать право научной идеи на жизнь, у главного героя всего неделя. Но у него есть преданные соратники – жена Бондаря, казашка Айнур, и инженер Лыков в замечательном исполнении Владимира Ильина.

Эксцентричная и отчаянная Айнур после гибели мужа, не зная русского языка, отправляется на поиски «лучшего друга» Бондаря. Она и не подозревает, что Андрей не только не считал Бондаря своим другом, но и успел забыть своего нелепого одногруппника. Напор и искренность девушки сметают все преграды, и Артамонов бросает все карьерные планы и едет в казахскую глушь разобраться, что же стало причиной аварии и гибели людей.

«В серых красках тех лет герои фильма источают свет: и простодушная казахская Кабирия по имени Айнур (Маргарита Кутовая), и сдержанный Андрей (Юрий Поляк), и рыжий очкарик Бондарь (Антон Каманин), и самый живой из всех Лыков (Владимир Ильин), готовый к тюрьме и даже высшей мере – за правду. Актеры удивительно достоверны, благодаря таланту и профессионализму режиссера, а может быть еще и потому, что народный артист Ильин задает такую меру искренности, такую глубину погружения в образ и такую высокую планку самоотдачи, что рядом с ним фальшивить невозможно», – пишет о фильме игумения Феофила (Лепешинская), настоятельница монастыря Богородично-Рождественская пустынь в Барятино.

Поражает органичная игра главных героев фильма Маргариты Кутовой и Юрия Поляка. Качественно и достоверно написан сценарий, в основу которого легла книга брянского автора Якова Арсенова «Повесть о студенческой группе 76-Т3». Операторская работа Сергея Кулишенко удивляет масштабом и точными ракурсами. Режиссер удивительно ярко передает колорит и быт казахского поселка. А музыка группы Scheidenbach точно подчеркивает атмосферу 70-х.

Гости киноклуба после просмотра фильма встретили съемочную группу аплодисментами. «Было очень интересно наблюдать за вашей реакцией и эмоциями», – поблагодарила зрителей режиссер фильма Элина Суни.

В широком прокате кинокартина появится с 23 ноября 2017 года.

Тамара Амелина

Фото: Ефим Эрихман

 

 

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