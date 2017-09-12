В школах Перми отменены занятия из-за угрозы взрывов

12 сентября. ПРАВМИР. Всех пермских школьников отправили домой после поступления анонимных сообщений о взрывных устройствах в ряде учебных заведений города.

«В целях безопасности сегодня занятия во всех школах Перми отменены», – сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу мэрии Перми.

Ранее сообщалось об эвакуации десяти школ, Пермского госуниверситета, нескольких торговых центров, здания авто и железнодорожного вокзала, жилого дома и административных зданий.

По данным регионального сайта 59.ru столь массовая эвакуация привела к заторам на дорогах. Источник издания сообщил, что речь может идти о масштабных учениях по всей России, однако официально эта информация не подтверждения.

Звонки о минировании зданий и последующая эвакуация людей во вторник также были в Челябинске, Уфе, Омске, Владивостоке, Южно-Сахалинске и других городах.