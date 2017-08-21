В соцсетях запустили хештег #ПомогиРостов в связи с пожаром в городе

21 августа. ПРАВМИР. Пользователи соцсетей распространяют хештег #ПомогиРостов – всем желающим предлагают помочь погорельцам.

Как сообщается в паблике «Ростов Главный», приветствуется любая помощь: деньгами, одеждой, едой и прочим.

«Если вам нужна помощь или вы сами готовы помочь пострадавшим от пожара, напишите сообщение с #ПомогиРостов в любой соцсети. Кратко опишите, какая помощь нужна или как можете помочь, и добавьте хештег #ПомогиРостов», – говорится в сообщении.

Пользователи соцсетей помогают пострадавшим питьевой водой, едой, лекарствами, одеждой, средствами гигиены, предоставляют свой транспорт для перевозки людей и вещей, предлагают разместить оставшихся без крова в своих жилищах. В ветеринарной клинике «Вет-Сервис» заявили о готовности бесплатно принять несколько животных-погорельцев на временное место жительства.

Донской государственный технический университет, Ростовское региональное отделение Российского союза спасателей и Всероссийский студенческий корпус спасателей начали сбор гуманитарной помощи по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, 79а, контактный телефон оперативного дежурного 8-863-238-15-15 и 8-928-296-41-62. Помощь принимается круглосуточно.

Издание Privet-Rostov.ru сообщает, что по тегу #помогиростов начинают публиковать однотипные фейковые объявления с просьбой перевести деньги, и призывает не поддаваться на уловки мошенников. «Если нужно что-то купить, покупайте это сами и передавайте лично в руки», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пожар в Ростове-на-Дону локализован на всей площади возгорания. Восемь пострадавших, в том числе трое сотрудников полиции, госпитализированы с ожогами. В городе работает 4 пункта временного размещения пострадавших от пожара: школа №5 (ул. Социалистическая, 195/21) и школа №22 (пр. Театральный, 48/266), лицей №11 (ул. Верхненольная, 8), школа №80 (ул. Пушкинская, 190).