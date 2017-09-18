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В Совфеде потребовали от прокуратуры защитить создателей «Матильды»

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18 сентября. ПРАВМИР. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас попросил министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева и генпрокурора России Юрия Чайку отреагировать на противоправные действия, связанные с выходом в прокат фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя.
В Совфеде потребовали от прокуратуры защитить создателей «Матильды»
Здание Совета Федерации

«Просим вас как руководителя органа, обеспечивающего верховенство закона, защиту прав и свобод человека и гражданина, а также как руководителя органа, находящегося в авангарде обеспечения общественной безопасности, внимательно отнестись к указанному обращению заявителя», – говорится в тексте обращений к Чайке и Колокольцеву, которое цитирует Интерфакс.

Ранее к Клишасу обратился президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко, который просил сенатора помочь в пресечении экстремистских, по его мнению, действий в отношении его коллеги Константина Добрынина.

11 сентября около офиса адвокатской конторы Добрынина, являющегося адвокатом Алексея Учителя, были сожжены два автомобиля.

По словам Пилипенко, этот инцидент стал четвертым преступным действием со стороны противников фильма. Ранее журналистка Znak.com Екатерина Винокурова обратилась в правоохранительные органы с заявлением об угрозе убийством в связи с ее критическими публикациями в адрес депутата Госдумы Натальи Поклонской. Кроме того, в ночь на 31 августа был совершен поджог студии документального кино «Лендок», где расположена киностудия «РОК» Учителя. Еще один инцидент произошел в ночь на 4 сентября, когда в Екатеринбурге мужчина врезался на автомобиле в здание кинотеатра «Космос».

На прошлой неделе депутаты Госдумы Ирина Роднина и Оксана Пушкина попросили ФСБ и МВД России проверить на экстремизм организации «Христианское государство» и «Сорок Сороков», которые заявляют, что могут стоять за провокациями против создателей «Матильды».

Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что «самозваные “активисты”, которые преследуют создателей “Матильды”, дискредитируют государственную политику в сфере культуры и Церковь».

Фильм «Матильда» должен выйти в прокат 26 октября. Он рассказывает об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Картина вызвала широкий резонанс, в частности, против нее активно выступает депутат Госдумы Наталья Поклонская.

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