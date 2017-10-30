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В США почтили память хранителя мироточивой иконы Богородицы

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30 октября. ПРАВМИР. Верующие и священники почтили память брата Иосифа Муньоса-Кортеса – хранителя мироточивой Монреальской-Иверской иконы Божией Матери
В США почтили память хранителя мироточивой иконы Богородицы
Фото: сайт Восточно-Американской епархии

Встреча в память очередной годовщины гибели брата Иосифа прошла на территории главного монастыря Русского зарубежья – Свято-Троицкий обители в американской деревне Джорданвилль, на севере штата Нью-Йорк. Как пишет сайт Восточно-Американской Епархии, это было самое большое за 20 лет собрание священников у могилы хранителя чудотворной Монреальской-Иверской иконы Божией Матери Иосифа Муньоса-Кортес.

Верующие поставили возле могилы брата Иосифа свечи, в присутствии одной из главных святынь Русского зарубежья – Гавайской Иверской иконы Божией Матери были отслужены панихида и акафист. Среди молившихся на кладбище Джорданвилль была и сестра Иосифа Муньоса-Кортеса – Анджела Муньос-Кортес.

Чилиец Иосиф Муньос-Кортес в юности принял православие в русском храме в Сантьяго. В 1982 году афонские монахи  подарили ему Иверскую икону Божией Матери, которая через несколько месяцев начала мироточить. Образ непрерывно источал миро 15 лет, а Иосиф все эти годы возил икону по приходам в разных странах мира.

В ночь на 31 октября 1997 года брат Иосиф был убит в Афинах. Чудотворная икона исчезла, однако через 10 лет на Гавайях замироточила ее уменьшенная копия – Гавайская Иверская икона Божией Матери. Она источает миро и сегодня.

В Восточно-Американской епархии РПЦЗ работает комиссия по сбору документов для канонизации брата Иосифа.

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