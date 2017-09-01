О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Счастья много не бывает. Многодетная жизнь
Оксана Головко
Навигация
Важные темы:

В Стокгольме суд оштрафовал мужчину, который ел бекон перед мусульманками

|
1 сентября. ПРАВМИР. Стокгольмский суд оштрафовал 53-летнего мужчину за то, что тот ел бекон в поезде перед тремя мусульманками.
В Стокгольме суд оштрафовал мужчину, который ел бекон перед мусульманками

Теперь он должен будет заплатить штраф в размере 9 тысяч крон (1130 долларов США). Также он должен выплатить по 5 тысяч крон (630 долларов) каждой из трех женщин.

Инцидент произошел в апреле 2015 года в пригородной электричке. Пассажир начал есть бекон, сидя напротив трех женщин в хиджабах. Когда они пересели на другое место, мужчина последовал за ними и снова сел напротив.

Суд счел мужчину виновным в оскорблении чувств верующих, сообщает Lenta.ru со ссылкой на шведский портал Marsta.

Подсудимый заявил в суде, что не хотел оскорбить женщин, а пересел за ними, чтобы извиниться, однако суд не принял это заявление во внимание, так как свидетели происшествия, а также видео с камер наблюдения в вагоне подтвердили, что пассажир специально ел бекон перед мусульманками.

Теги:
,
Подписаться на рассылку
Помочь Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.
Помочь Правмиру работать дальше!

Похожие статьи
Что делали апостолы, когда их чувства были оскорблены
Что делали апостолы, когда их чувства были оскорблены
Священник Евгений Дорофеев

Как религиозно не оскорбиться от фильма «Матильда»

Священника в Югре заподозрили в оскорблении чувств верующих
Новостная служба "Православие и мир"

Священник обвинил пятидесятников, баптистов и иеговистов в том, что они мешали победе в ВОВ

Петербургский парламент обвинил участников акции в Исаакиевском соборе в оскорблении чувств верующих
Петербургский парламент обвинил участников акции в Исаакиевском соборе в оскорблении чувств верующих
Новостная служба "Православие и мир"

Депутаты направили запрос к губернатору города в Генеральную прокуратуру

Благотворительный фонд
Щетинина Юлия: прямой позвоночник позволит дышать полной грудью
Щетинина Юлия: прямой позвоночник позволит дышать полной грудью
96% собрано / 44643.8 руб. осталось
Темучина Дилана: Чтобы не было новых шрамов под платьем.
Темучина Дилана: Чтобы не было новых шрамов под платьем.
94% собрано / 16750 руб. осталось
Другие статьи автора
"
В горах Кабардино-Балкарии заблокированы более 500 туристов
Новостная служба "Православие и мир"

Среди заблокированных людей – представители 14 стран

"
В Москве назовут улицу именем погибшего в Беслане Героя России
Новостная служба "Православие и мир"

Дмитрий Разумовский погиб 13 лет назад, освобождая заложников

"
Церковь чтит Донскую икону Божией матери
Новостная служба "Православие и мир"

В день Куликовской битвы икона находилась среди русского войска

Все статьи автора
Статьи Дня
Учитель, в сердце которого ребенку не тесно
Оксана Головко

Три священника о своих педагогах и школах

«Мы и не предполагали, что попадем в филиал ада»
Валерия Михайлова

Журналисты и фотокорреспонденты вспоминают Беслан

Беслан: Мы все сидели тихо
Редакция портала "Православие и мир"

Воспоминания свидетелей трагедии 1-3 сентября 2004 года

самое читаемое

Слышит?!9,353

Как мы не оставляем нашим детям «воздуха»7,756

Учитель должен учить! Все остальное – наша обязанность5,672

Скрипач Дмитрий Коган умер на 39-м году жизни5,477

7 главных поступков леди Дианы4,901

Родители, не заморачивайтесь!4,352

Ольга Демичева: Врача, не способного на сострадание, нужно отстранять от работы4,145

Бывает ли Церковь «хорошей» или «плохой»2,768

Почему родители испытывают страх перед 1 сентября2,562

Минобрнауки: Дети должны сдавать сотовые телефоны перед уроком2,328

лучшие авторы

Новостная служба27,798

Ольга Савельева9,352

Маша Стрельцова7,756

Марина Солотова5,672

Надежда Прохорова4,901

Ксения Кнорре Дмитриева4,399

Дмитрий Емец4,352

Сергей Худиев2,768

Дарья Рощеня2,562

Редакция портала "Православие и мир"2,280

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О портале
Контакты
Реклама
Друзья и партнёры
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть