В Стокгольме суд оштрафовал мужчину, который ел бекон перед мусульманками

1 сентября. ПРАВМИР. Стокгольмский суд оштрафовал 53-летнего мужчину за то, что тот ел бекон в поезде перед тремя мусульманками.

Теперь он должен будет заплатить штраф в размере 9 тысяч крон (1130 долларов США). Также он должен выплатить по 5 тысяч крон (630 долларов) каждой из трех женщин.

Инцидент произошел в апреле 2015 года в пригородной электричке. Пассажир начал есть бекон, сидя напротив трех женщин в хиджабах. Когда они пересели на другое место, мужчина последовал за ними и снова сел напротив.

Суд счел мужчину виновным в оскорблении чувств верующих, сообщает Lenta.ru со ссылкой на шведский портал Marsta.

Подсудимый заявил в суде, что не хотел оскорбить женщин, а пересел за ними, чтобы извиниться, однако суд не принял это заявление во внимание, так как свидетели происшествия, а также видео с камер наблюдения в вагоне подтвердили, что пассажир специально ел бекон перед мусульманками.