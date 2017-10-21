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В Свердловской области полицейский вынес из горящего дома четырех детей

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21 октября. ПРАВМИР. Инспектор ДПС Бахыш Керимов вынес из горящего частного дома под Екатеринбургом четырех детей.
В Свердловской области полицейский вынес из горящего дома четырех детей

 

Как сообщает РИА Новости, ЧП произошло в поселке Первомайский Каменского района. Младший лейтенант Керимов заметил огонь, когда возвращался со службы. Он сразу вызвал пожарных, но не стал их дожидаться и решил сам сделать все, что может.

Выбив стекло, Керимов разбудил жильцов. Те рассказали, что в одной из комнат есть еще четверо детей. Лейтенант нашел их в задымленном помещении и вынес на улицу.

К моменту прибытия пожарных дом был полностью охвачен пламенем. Жильцы, в том числе дети от двух до семи лет, не пострадали.

Руководство местного отделения МВД намерено представить Керимова к награде.

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