В Свердловской области полицейский вынес из горящего дома четырех детей

21 октября. ПРАВМИР. Инспектор ДПС Бахыш Керимов вынес из горящего частного дома под Екатеринбургом четырех детей.

Как сообщает РИА Новости, ЧП произошло в поселке Первомайский Каменского района. Младший лейтенант Керимов заметил огонь, когда возвращался со службы. Он сразу вызвал пожарных, но не стал их дожидаться и решил сам сделать все, что может.

Выбив стекло, Керимов разбудил жильцов. Те рассказали, что в одной из комнат есть еще четверо детей. Лейтенант нашел их в задымленном помещении и вынес на улицу.

К моменту прибытия пожарных дом был полностью охвачен пламенем. Жильцы, в том числе дети от двух до семи лет, не пострадали.

Руководство местного отделения МВД намерено представить Керимова к награде.