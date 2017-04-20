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В Сыктывкаре мужчина не позволил пенсионерке стать жертвой мошенников

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20 апреля. ПРАВМИР. Житель Сыктывкара предотвратил преступление в отношении пенсионерки, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Коми.
В Сыктывкаре мужчина не позволил пенсионерке стать жертвой мошенников

14 апреля в дежурную часть полиции Сыктывкара поступило сообщение о том, что у пенсионерки, 1937 года рождения, неизвестные пытались похитить деньги в размере 20 тысяч рублей.

Заявительница рассказала полицейским, что ей на домашний телефон позвонил мужчина, который представился Сергеем Николаевичем. Звонивший сообщил, что внук женщины устроил драку, в результате чего избитому им человеку требуется немедленная медицинская помощь. Далее разговор продолжил якобы сотрудник полиции, пояснивший, что внук избежит уголовного наказания, в том случае если она заплатит деньги.

Встревоженная женщина назвала злоумышленникам номер своего сотового телефона и предложила передать им все деньги, которые у нее были – 20 тысяч рублей. Так как указанная сумма находилась на банковской карте, пенсионерка поспешила к ближайшему терминалу, расположенному по улице Катаева. При этом лжеполицейский держал женщину на связи и не позволял ни на минуту прервать разговор.

Стороны договорились о том, что за деньгами, которые предварительно необходимо запечатать в конверт, приедет представитель.

«Вскоре заявительница, продолжая поддерживать разговор по мобильному телефону, на крыльце своего дома встретилась мужчиной, указанным «полицейскими». Женщина протянула незнакомцу конверт и спросила: «Это вам я должна отдать деньги?». Ответ удивил пенсионерку. Выяснилось, что незнакомец ничего не знает ни о каких деньгах», – говорится в релизе.

Тогда незнакомец вмешался в беседу пожилой женщины и мнимых сотрудников полиции, забрал у пенсионерки сотовый телефон и выключил его. Мужчина сообщил ей, что она чуть не стала жертвой преступников. После чего быстро ушел. Пенсионерка тут же созвонилась с внуком и, узнав, что с ним все в порядке, поспешила в полицию.

Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве. Установлено, что номер телефона, с которого звонили пенсионерке, зарегистрирован в другом регионе.

«Полицейские ждут сыктывкарца для поощрения за проявленную активную гражданскую позицию. По предварительной информации, мужчина мог быть работником службы такси», – говорится в сообщении.

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