В Тамбове открыт бюст святителю Луке Крымскому

Памятник установлен Российским военно-историческим обществом в рамках проекта «Аллея Российской славы» рядом с домом №9 на ул. Комсомольская, в котором с 1944 по 1946 годы жил святитель Лука.
“Это был великий человек, святитель, хирург и страстный патриот, который трудился в этих стенах, работал, заниматься духовным просвещением. Мы храним память о Луке, чьё имя прославлено в веках, – сказал глава администрации Тамбовской области Александр Никитин, обращаясь к участникам праздника.
Он поблагодарил всех, кто содействовал этому событию. Глава региона подчеркнул, что открытие памятника стало знаковым событием в культурной жизни города и всей Тамбовской области.
Чин освящения бюста совершил Митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий. На торжестве также представили мемориальную музейную экспозицию «Келья архиепископа Луки», которая создана в доме, где жил Святитель Лука.
- В начале Великой отечественной войны святитель Лука отправил телеграмму председателю Президиума Верховного Совета СССР Михаилу Калинину с просьбой направить его для работы в госпиталь на фронте или в тылу: «Являясь специалистом по гнойной хирургии, могу оказать помощь воинам… Прошу ссылку мою прервать и направить в госпиталь. По окончании войны готов вернуться в ссылку».
- Его врачебная деятельность была отмечена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».
- В 1946 году за фундаментальный научный труд «Очерки гнойной хирургии» (который он проиллюстрировал сам!) ему была присуждена Сталинская премия I степени, значительную часть которой он передал в помощь детям, обездоленным страшной войной.