В Тамбове открыт бюст святителю Луке Крымскому

14 октября. ПРАВМИР. В праздник Покрова Пресвятой Богородицы в Тамбове торжественно открыли бюст Святителю Луке (Войно-Ясенецкому).

Памятник установлен Российским военно-историческим обществом в рамках проекта «Аллея Российской славы» рядом с домом №9 на ул. Комсомольская, в котором с 1944 по 1946 годы жил святитель Лука.



“Это был великий человек, святитель, хирург и страстный патриот, который трудился в этих стенах, работал, заниматься духовным просвещением. Мы храним память о Луке, чьё имя прославлено в веках, – сказал глава администрации Тамбовской области Александр Никитин, обращаясь к участникам праздника.

Он поблагодарил всех, кто содействовал этому событию. Глава региона подчеркнул, что открытие памятника стало знаковым событием в культурной жизни города и всей Тамбовской области.

Чин освящения бюста совершил Митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий. На торжестве также представили мемориальную музейную экспозицию «Келья архиепископа Луки», которая создана в доме, где жил Святитель Лука.