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В Татарстане осужден директор школы, установивший камеру в женском туалете

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28 февраля. ПРАВМИР. В Тукаевском районе Татарстана бывший директор школа осужден за нарушение неприкосновенности частной жизни, сообщает региональная прокуратура.
В Татарстане осужден директор школы, установивший камеру в женском туалете

Бывший директор средней общеобразовательной школы Тукаевского района 44-летний Нуриман Мавлявиев признан виновным в совершении преступления по статье «нарушение неприкосновенности частной жизни».

Судом установлено, с января по сентябрь 2016 года Мавлявиев установил видеорегистратор в женских туалетах для персонала и учащихся, а затем просматривал видеозаписи на своем компьютере.

Свою вину он полностью признал. Поступок мужчина объяснил желанием узнать, кто засоряет унитазы, сообщает Интерфакс.

Суд приговорил мужчину к 1 году лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года, с лишением права заниматься педагогической деятельностью на 3 года.

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