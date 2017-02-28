В Татарстане осужден директор школы, установивший камеру в женском туалете

Бывший директор средней общеобразовательной школы Тукаевского района 44-летний Нуриман Мавлявиев признан виновным в совершении преступления по статье «нарушение неприкосновенности частной жизни».
Судом установлено, с января по сентябрь 2016 года Мавлявиев установил видеорегистратор в женских туалетах для персонала и учащихся, а затем просматривал видеозаписи на своем компьютере.
Свою вину он полностью признал. Поступок мужчина объяснил желанием узнать, кто засоряет унитазы, сообщает Интерфакс.
Суд приговорил мужчину к 1 году лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года, с лишением права заниматься педагогической деятельностью на 3 года.