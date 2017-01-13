В Татарстане решили изымать детей за долги по ЖКХ

13 января. ПРАВМИР. В Татарстане местные власти намерены отбирать детей из семей-должников по услугам ЖКХ, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

«Поступил сегодня утром документ, датированный 12 января. Это Совет Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан о том, что необходимо изымать детей из семей, которые не платят за коммунальные платежи, за электроэнергию. И также стоит пункт о том, что отчеты об этом еженедельно сообщить во все органы опеки и попечительства», – цитирует Кузнецову ТАСС.

«То есть отобрание ребенка становится манипуляцией, которая используется в тех или иных целях, вот это недопустимо», – сказала омбудсмен.

Она напомнила о поручении Владимира Путина проанализировать практику необоснованного изъятия детей из семей, которое было дано по итогам ежегодной большой пресс-конференции.

Изымать детей из семей за долги поручил глава Зеленодольского района Александр Тыгин. «Организовать работу отдела опеки и попечительства исполкома Зеленодольского муниципального района по изъятию несовершеннолетних детей, проживающих в жилых помещениях с задолженностью за энергоносители…» – сказано поручении, подписанном Тыгиным, его цитирует «Вечерняя Казань».

По данным издания, в исполкоме Зеленодольского района на учете состоит около 100 семей – неплательщиков за ЖКУ, в которых есть несовершеннолетние дети. В декабре в приюте оказались два ребенка из семей должников.