О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Счастья много не бывает. Многодетная жизнь
Оксана Головко
Навигация
Важные темы:

В Томской епархии переводят Евангелие на исчезающий чулымский язык

|
23 октября. ПРАВМИР. В Томской епархии начался перевод Нового Завета на чулымский язык.
В Томской епархии переводят Евангелие на исчезающий чулымский язык
Фото: сайт "Православие в Томске"

Первые две главы Евангелия от Марка переведены при участии руководителя миссионерского отдела священника Алексия Самсонова, священника Иоанна Фонтоша и носителя редкого чулымского языка Василия Габова, сообщает сайт епархии.

Интересен тот факт, что чулымский язык – бесписьменный, его никогда не преподавали в школе, а использовали лишь в быту, – рассказал руководитель миссионерского отдела Томской епархии иерей Алексий Самсонов, по инициативе которого и начался перевод Евангелия на чулымский. – Хочется, чтобы представители этого малочисленного народа глубже узнали свой национальный язык и культуру, в том числе и через изучение Евангелия”.

Он рассказал, что многие слова из Нового Завета перевести слово в слово на чулымский невозможно. Например, в чулымском языке нет таких слов, как «грех» и «пустыня», их пришлось заменить на «плохие дела» и «безлюдное место». И таких слов очень много.

Василий Габов, проживающий в Тегульдете, один из немногих коренных чулымцев, кто ещё помнит свой родной язык. Он старается обучить языку своих детей и внуков, записывает на кириллице стихи и рассказы и составляет летопись чулымского народа, чтобы спасти язык от исчезновения.

“Мне кажется, что перевод текстов Евангелия на чулымский язык поможет в будущем не только понять глубже Слово Божье, но и нашу культуру. Желающих изучать родной язык у нас много, но пока для этого нет возможностей”, – отметил он.

Настоятель прихода храма Рождества Пресвятой Богородицы в Тегульдете иерей Иоанн Фонтош рассказал, что для того, чтобы помочь чулымцам не забыть свой язык, планируется организовать курсы по его изучению. Это будет возможно после того, как закончится работа по утверждению чулымской азбуки.

“Чулымцы – очень добрый и искренний народ, – поделился отец Иоанн. – Когда мы приезжаем в чулымские деревни, на богослужения сбегается вся деревня – от мала до велика.  Редко в какой деревне ещё увидишь такой интерес к православию. А весной 2017 г.  в деревне Новомушилово крестились сразу двенадцать чулымцев, и каждый раз число желающих растет”.

Представители одного из малочисленных народов Сибири тюркского происхождения, чье название происходит от реки Чулым (приток Оби), проживают в основном в Тегульдетском районе Томской области. По данным переписи населения 2010 г. численность чулымцев в России не превышает 360 человек. Большинство чулымцев являются православными христианами.

Теги:
,
Подписаться на рассылку
Помочь Правмиру

Поскольку вы здесь…

… у нас есть небольшая просьба. Все больше людей читают портал "Православие и мир", но средств для работы редакции очень мало. В отличие от многих СМИ, мы не делаем платную подписку. Мы убеждены в том, что проповедовать Христа за деньги нельзя.

Но. Правмир это ежедневные статьи, собственная новостная служба, это еженедельная стенгазета для храмов, это лекторий, собственные фото и видео, это редакторы, корректоры, хостинг и серверы, это ЧЕТЫРЕ издания Pravmir.ru, Neinvalid.ru, Matrony.ru, Pravmir.com. Так что вы можете понять, почему мы просим вашей помощи.

Например, 50 рублей в месяц – это много или мало? Чашка кофе? Для семейного бюджета – немного. Для Правмира – много.

Если каждый, кто читает Правмир, подпишется на 50 руб. в месяц, то сделает огромный вклад в возможность о семье и обществе.

Внести свой вклад

Похожие статьи
Что делать, если в языке нет слова “Господь”
Что делать, если в языке нет слова “Господь”
Петр Давыдов

И как перевести на вепсский язык грехи и драгоценные камни

Преосвященный Савватий (Антонов) назначен главой Бурятской митрополии
Преосвященный Савватий (Антонов) назначен главой Бурятской митрополии
Новостная служба "Православие и мир"

В связи с прошением преосвященного Савватия из Улан-Удэнской епархии была выделена Северобайкальская епархия. Главой Бурятской митрополии…

В Русской Церкви появились новые епархии
В Русской Церкви появились новые епархии
Новостная служба "Православие и мир"

На заседании Священного Синода РПЦ, состоявшимся сегодня в храме Христа Спасителя в Москве, были приняты решения…

Благотворительный фонд
Литвинов Ваня: Продолжить бороться!
Литвинов Ваня: Продолжить бороться!
11% собрано / 927591 руб. осталось
Гарева Лариса: Помочь, чтобы «завтра» наступило
Гарева Лариса: Помочь, чтобы «завтра» наступило
84% собрано / 54700 руб. осталось
Другие статьи автора
"
В Минобре обсудили с родителями возможность введения в школах курса о семейной жизни
Новостная служба "Православие и мир"

Вопрос включения курса в школьную программу будет рассмотрен в ноябре

"
Патриарх Иерусалимский Феофил: Церкви должны объединиться для защиты христианского присутствия на Святой земле
Новостная служба "Православие и мир"

23 февраля 1847 года была создана Русская духовная миссия в Иерусалиме

"
Церковь празднует память преподобного Амвросия Оптинского
Новостная служба "Православие и мир"

За наставлением к нему шли тысячи верующих и неверующих людей со всей России.

Все статьи автора
Статьи Дня
Доктор Комаровский: Я – главный защитник бабушек (видео)
Артем Левченко

В старости лучше один дедушка, чем 50 внуков - ответы на вопросы…

Нуждается ли Бог в нашей защите?
Священник Сергий Круглов

И что иногда становится нашим оружием против Него

Однажды я загляну в глаза, которые отдала моя дочь
Ройс Янг

История пары, которая родила ребенка для донорства органов

самое читаемое

Едва он зашел в центр репродукции, как его охватил животный страх8,312

Митрополит Антоний Сурожский: Мы живем так, будто никогда не умрем5,913

Архимандрит Андрей (Конанос): Не мешайте детям выбрать свой путь5,308

Доктор Комаровский: Я – главный защитник бабушек (видео)4,900

“Боженька, сделай так, чтобы Любимчик остался у нас жить!”4,152

Однажды я загляну в глаза, которые отдала моя дочь3,227

Корсунская икона: тайна Христа и Церкви1,592

Как молодой узурпатор Византийскую империю спас (видео)1,364

Церковь чтит память преподобной Пелагии Антиохийской1,142

Нуждается ли Бог в нашей защите?810

лучшие авторы

Илья Тимкин8,312

Митрополит Антоний Сурожский5,913

Архимандрит Андрей (Конанос)5,308

Артем Левченко4,900

Надежда Соловьева4,152

Новостная служба4,086

Ройс Янг3,227

Ольга Шульчева-Джарман1,592

Сергей Брюн1,364

Священник Сергий Круглов810

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий Словарь Правмира
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О портале
Контакты
Реклама
Друзья и партнёры
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
(!) Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Наверх
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить