В Томской епархии переводят Евангелие на исчезающий чулымский язык

23 октября. ПРАВМИР. В Томской епархии начался перевод Нового Завета на чулымский язык.

Первые две главы Евангелия от Марка переведены при участии руководителя миссионерского отдела священника Алексия Самсонова, священника Иоанна Фонтоша и носителя редкого чулымского языка Василия Габова, сообщает сайт епархии.

“Интересен тот факт, что чулымский язык – бесписьменный, его никогда не преподавали в школе, а использовали лишь в быту, – рассказал руководитель миссионерского отдела Томской епархии иерей Алексий Самсонов, по инициативе которого и начался перевод Евангелия на чулымский. – Хочется, чтобы представители этого малочисленного народа глубже узнали свой национальный язык и культуру, в том числе и через изучение Евангелия”.

Он рассказал, что многие слова из Нового Завета перевести слово в слово на чулымский невозможно. Например, в чулымском языке нет таких слов, как «грех» и «пустыня», их пришлось заменить на «плохие дела» и «безлюдное место». И таких слов очень много.

Василий Габов, проживающий в Тегульдете, один из немногих коренных чулымцев, кто ещё помнит свой родной язык. Он старается обучить языку своих детей и внуков, записывает на кириллице стихи и рассказы и составляет летопись чулымского народа, чтобы спасти язык от исчезновения.

“Мне кажется, что перевод текстов Евангелия на чулымский язык поможет в будущем не только понять глубже Слово Божье, но и нашу культуру. Желающих изучать родной язык у нас много, но пока для этого нет возможностей”, – отметил он.

Настоятель прихода храма Рождества Пресвятой Богородицы в Тегульдете иерей Иоанн Фонтош рассказал, что для того, чтобы помочь чулымцам не забыть свой язык, планируется организовать курсы по его изучению. Это будет возможно после того, как закончится работа по утверждению чулымской азбуки.

“Чулымцы – очень добрый и искренний народ, – поделился отец Иоанн. – Когда мы приезжаем в чулымские деревни, на богослужения сбегается вся деревня – от мала до велика. Редко в какой деревне ещё увидишь такой интерес к православию. А весной 2017 г. в деревне Новомушилово крестились сразу двенадцать чулымцев, и каждый раз число желающих растет”.

Представители одного из малочисленных народов Сибири тюркского происхождения, чье название происходит от реки Чулым (приток Оби), проживают в основном в Тегульдетском районе Томской области. По данным переписи населения 2010 г. численность чулымцев в России не превышает 360 человек. Большинство чулымцев являются православными христианами.