В Третьяковской галерее представят “разгаданную” картину Андрея Иванова

Работы по изучению и восстановлению картины велись три года и завершились в 2017 году, сообщает РИА Новости. Специалисты сумели вернуть полотну первозданные живописные качества и обнаружить интересные факты истории ее создания и дальнейшей судьбы.

“Это довольно необычная история и самой картины, и тем, как она обрела и новое лицо, и новое имя. В 2005 году, когда мы готовили академический каталог, мы не задумались о сюжете. Даже возникал вопрос об авторстве, потому что картина принадлежит к позднему периоду его творчества. Сюжет не сразу распознается. Картине пришлось ждать много лет удачного часа. Теперь она после долгой и тщательной реставрации, после того, как ей сделали новую раму, она предстает вашему вниманию”, — сообщила куратор Светлана Степанова на открытии выставки “Судьба одной картины Андрея Иванова. Исследование и реставрация” во вторник.

Ранее картина хранилась в запасниках под названием “Крещение князя Владимира в Корсуни”. Она была приобретена в 1968 году у вдовы известного врача-кардиолога по фамилии Арендт и поступила в собрание как сюжет, связанный с князем Владимиром. Но позднее специалисты начали сомневаться в этом сюжете, поскольку эмоции героев, выражения их лиц и жесты не соответствовали обряду крещения.

Так специалисты пришли к выводу, что на полотне изображен эпизод жизни духовного покровителя Милана Амвросия Медиоланского, который не позволил императору Феодосию войти в храм после учиненной им расправы над восставшими фессалоникийцами.

“Когда мы обратились к архивам Академии художеств, то всплыла удивительная история. Оказывается, наша картина — часть второго заказа для Андрея Иванова от русского церковного представительства в Пекине”, — пояснила Степанова.

Картина предназначалась для Сретенского храма: в числе четырех сюжетных композиций ее отправили в Пекин в 1830 году. Всего Иванов написал для православной духовной миссии 18 работ. В XX веке миссия подверглась гонениям, многие ценности были утрачены, поэтому обстоятельства возвращения картины неизвестны.

Посетители смогут увидеть полотно в 11 зале Третьяковской галереи. Экспозицию дополнят мультимедийные материалы, которые расскажут о проделанной над полотном работе. Также в рамках этой выставки с 27 октября по пятницам будет проходить авторский цикл лекций “Следствие ведет искусствовед”.