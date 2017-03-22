В центре Лондона произошел теракт, есть жертвы

22 марта. ПРАВМИР. В центре Лондона преступник на автомобиле въехал в толпу на Вестминстерском мосту. После этого он нанес ножевое ранение полицейскому рядом с парламентом и был застрелен. Полиция рассматривает случившееся как теракт.

“По всей видимости, машина проехала по Вестминстерскому мосту, заехала на тротуар, сбив несколько человек, доехала до парламента, где ее остановил полицейский. Находящийся в машине мужчина нанес полицейскому ножевое ранение и был застрелен другим полицейским. Не очень понятно, сколько в машине было человек – один или два. Один мог скрыться в процессе”, – сообщает Sky News.

Заместитель главы Скотланд-Ярда Марк Роули сообщил, что в результате теракта погибли четыре человека, не менее 20 получили ранения.

“Мы надеялись, что этого никогда не случится, но это, к сожалению, стало реальностью. С большим сожалением я должен сообщить, что четыре человека погибли, включая полицейского. Ранены, по меньшей мере, двадцать человек”, – сказал он (цитата по РИА “Новости”).

По словам медиков, у некоторых пострадавших “катастрофические ранения”. Среди раненых три лицеиста из Франции, сообщает Parisien. Британские СМИ пишут, что ранения получили трое полицейских.

22 марта 2016 года – ровно год назад – произошла серия терактов в Брюсселе.