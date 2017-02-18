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В Церкви допускают использование Исаакиевского собора совместно с властями

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Вариант с совместным пользованием городом и Русской Православной Церковью Исаакиевского собора возможен, при этом передача храма Церкви вряд ли затянется, заявила РИА Новости руководитель сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова.
В Церкви допускают использование Исаакиевского собора совместно с властями

Ранее высокопоставленный федеральный чиновник анонимно рассказал агентству, что по Исаакиевскому собору возможны различные варианты “вплоть до государственно-конфессионального партнерства”. В качестве примера он привел Троице-Сергиеву Лавру и Соловецкий монастырь, где, по его словам, музейные комплексы остаются самостоятельным юридическим лицом, а его директором являются настоятели обители. Он напомнил, что в совместном ведении — и московский Храм Христа Спасителя, находящийся на балансе столичной мэрии.

Наталья Родоманова отметила, что подобные варианты возможны.

“Просто нужно понимать, что, когда мы говорили про возвращение храму его главного предназначения, все официальные церковные спикеры неоднократно заявляли, что музейно-экскурсионная составляющая у Исаакиевского собора, безусловно, сохранится и получит новое развитие. Скорее всего, она будет несколько иной по форме”, — сказала Родоманова.

Комментируя слова чиновника о том, что процесс передачи собора может продлиться до шести лет, представитель митрополии отметила, что этот срок установлен законом, что однако не означает, что это “единственно возможные сроки”, в которые передача может состояться.

По словам Родомановой, вопрос о деталях передачи Исаакия “в любом случае будет решаться в согласовании со всеми сторонами”. При этом, как подчеркнула она, контроль за сохранностью и реставрацией Исаакиевского собора “остается в ведении государства”.

Еще ранее в Московской Патриархии не стали давать оценку идее совместного использования Исаакиевского собора.

“Мы пока не готовы обсуждать предложение, высказанное анонимным источником”, – заявила агентству “Интерфакс-Религия” в пятницу глава юридической службы патриархии игумения Ксения (Чернега).

Директор Государственного музея-памятника “Исаакиевский собор” Николай Буров в свою очередь призвал не спешить с принятием каких-либо решений о дальнейшем использовании собора и учитывать интересы всех сторон.

“Пока я не могу комментировать информацию о каком-то новом решении по использованию Исаакиевского собора просто потому, что не понимаю, какая предлагается организационно-правовая форма. Правовой, юридической формы, согласованной с необходимыми нормами законов, такого рода учреждения я не вижу”, – сказал Н.Буров “Интерфаксу” в пятницу.

Он добавил, что любая попытка найти решение, при котором музей будет сохранен, “это настоящее благо”.

“Решение должно быть не компромиссным, а таким, которое именно устроит и музей как государственное учреждение, и приход как духовную сторону, и народ. Такое решение можно найти, только не надо пытаться сделать это к завтрашнему утру”, – подчеркнул Н.Буров.

Ранее в пятницу Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Высшего церковного совета в храме Христа Спасителя заявил, что все гарантии в отношении Исаакиевского собора будут выполнены. По его словам, передача собора в год столетия революции 1917 года стала бы “символом примирения нашего народа”. При этом он выразил мнение, что тему возможной передачи церкви Исаакиевского собора пытаются использовать в политических целях.

В январе правительство Петербурга объявило о решении передать Исаакиевский собор на 49 лет Церкви в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. При этом здание собора останется в собственности города.

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