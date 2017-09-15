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В Церкви предложили называть православными только религиозные организации

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15 сентября. ПРАВМИР. Глава юридической службы Московской патриархии игумения Ксения (Чернега) заявила о необходимости принять закона, который не разрешал бы общественным объединениям, не связанным непосредственно с Русской православной церковью, включать в свои наименования слово «православный».
В Церкви предложили называть православными только религиозные организации

«Сейчас назревает вопрос о праве других, нерелигиозных, организаций включать в свои наименования сведения о вероисповедании. У нас есть целый блок организаций — некоммерческих, коммерческих, — которые включают в свои наименования слово “православный”, показывают свое особое отношение к Православной церкви», – цитирует Ксению (Чернегу) РИА Новости.

По ее словам, указанные организации осуществляют свою деятельность, зачастую представляя ее «как такую деятельность, которая осуществляется по благословению церковных иерархов, которая одобряется Церковью, идет под ее эгидой, а на самом деле никакой связи с Церковью у этих организаций нет».

«Поэтому мы хотим внести поправки, которые бы устанавливали монополию – монопольное, исключительное право религиозных организаций, связанных с ними физических лиц включать в свои наименования сведения о вероисповедании. Те организации, которые никак не связаны с религиозными общинами, не должны включать в свои наименования такого рода сведения, как мы полагаем», — сказала Чернега.

Она добавила, что это делается «для того, чтобы не вводить в заблуждение граждан». Речь идет о поправках в федеральный закон «О свободе совести и религиозных объединениях».

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