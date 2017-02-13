В Церкви приветствуют меры по запрету финансирования абортов из госбюджета в США

13 февраля. ПРАВМИР. Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда позитивным образом оценил предпринятые в США шаги против финансирования абортов из госбюджета и указал на их органическую связь с инициативой Русской Православной Церкви, которая направлена на выведение абортов по желанию женщины из полиса обязательного медицинского страхования.

Глава Синодального отдела напомнил, что в конце января Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, который возбраняет выделение бюджетных средств на проведение абортов. Законопроект запрещает предоставлять налоговые скидки работодателям, покупающим сотрудникам страховку, которая включает покрытие абортов. 23 января, напомнил представитель Церкви, президент США Дональд Трамп подписал указ об отмене финансирования из федерального бюджета международных неправительственных организаций, предоставлявших или оплачивавших услуги по совершению абортов.

«Эти действия, направленные на укрепление традиционных семейных ценностей и получившие поддержку Епископской конференции США (Епископские конференции – постоянный коллегиальный орган власти в Римско-католической Церкви, объединяющий епископов отдельной страны или определенной территории), не могут не вызывать уважения и чувства солидарности», – заявил председатель Синодального отдела.

По его словам, «американский законопроект, запрещающий выделять средства из бюджета на финансирование абортов, свидетельствует об общехристианском представлении о святости и неприкосновенности человеческой жизни с момента зачатия, которое также отражается в предложении Русской Православной Церкви о выведении абортов из ОМС, поддержанном 100 тысячами голосов людей через интернет-голосование».

«Усилия Русской Православной Церкви, направленные на выведение абортов по желанию женщины из ОМС, находят поддержку со стороны представителей американских консервативных кругов. Например, об этом заявил в ходе нашей недавней встречи Брайан Стефен Браун, президент Всемирного Конгресса Семей и президент Национальной организации за брак в США», – заключил Владимир Легойда.