В Церкви заявили о необходимости вынести тело Ленина из мавзолея

2 апреля ПРАВМИР. Тело Владимира Ленина нужно было вынести из мавзолея сразу после распада СССР.

Об этом заявил глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион в программе «Церковь и мир», цитирует РБК.

«Я бы сказал, что мы с этими решениями опоздали уже на четверть века. Их надо было принять тогда, сразу же. Когда памятник Дзержинскому с площади Дзержинского убирали, тогда же надо было и вынести тело Ленина из мавзолея», — заявил митрополит Волоколамский Иларион. Он отметил, что «если этого не сделали тогда», то сейчас нужно дождаться «того момента», когда «вокруг этого вопроса в обществе будет согласие».

Он подчеркнул, что «имена террористов и революционеров» не должны «увековечиваться в наших городах», памятники «этим людям» не должны «стоять на наших площадях», а «мумифицированные тела этих людей не должны лежать и выставляться на всеобщее обозрение».