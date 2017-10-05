В Туве старшеклассник на лету поймал брата, упавшего с третьего этажа

5 октября. ПРАВМИР. В столице Тувы Кызыле 16-летний школьник спас 5-летнего брата, упавшего с балкона третьего этажа.

Братья были дома одни, родители на работе. Старший вышел в магазин. Когда возвращался минут через 15, увидел, что брат висит с обратной стороны балкона, из последних сил цепляясь за него руками, пишет «Комсомольская правда».

Как потом выяснилось, дверь на балкон была открыта, мальчик вышел и повис с наружной стороны, как на турнике. Старший брат бросился к дому, и в этот момент ребенок разжал пальцы и полетел вниз.

– Он падал с высоты примерно 9 метров, – рассказывает Аржаана Чакчин, руководитель пресс-службы МВД по Республике Тува. – Подросток успел подскочить к балкону и подставить руки, поймал брата на лету в буквальном смысле этого слова.

До больницы обоих детей довез оказавшийся рядом таксист. Очевидцы решили, что так быстрее, чем вызывать скорую, больница совсем рядом. Младший почти не пострадал, у него всего несколько ушибов – падая, он зацепил перила нижних балконов. А старший получил травмы и теперь проведет в больничной палате несколько дней. Сказалось то, что вес пятилетнего ребенка уже довольно большой, а также ускорение от падения.

– Как полагается, семью после случившегося проверили все соответствующие службы, – говорит Ольга Росова, уполномоченный по правам ребенка в республике. – По всем параметрам она благополучная, муж и жена работают, воспитывают хорошо детей. Тем не менее, семью поставили на учет в подразделение по делам несовершеннолетних, – так положено, таков регламент, совсем не отреагировать на произошедшее правоохранительные органы тоже не могут. За семьей будут наблюдать какое-то время, какая там обстановка, все ли хорошо.