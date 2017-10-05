О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Счастья много не бывает. Многодетная жизнь
Оксана Головко
Навигация
Важные темы:

В Туве старшеклассник на лету поймал брата, упавшего с третьего этажа

|
5 октября. ПРАВМИР. В столице Тувы Кызыле 16-летний школьник спас 5-летнего брата, упавшего с балкона третьего этажа.
В Туве старшеклассник на лету поймал брата, упавшего с третьего этажа
Фото: Мария Ленц

Братья были дома одни, родители на работе. Старший вышел в магазин. Когда возвращался минут через 15, увидел, что брат висит с обратной стороны балкона, из последних сил цепляясь за него руками, пишет «Комсомольская правда».

Как потом выяснилось, дверь на балкон была открыта, мальчик вышел и повис с наружной стороны, как на турнике. Старший брат бросился к дому, и в этот момент ребенок разжал пальцы и полетел вниз.

– Он падал с высоты примерно 9 метров, – рассказывает Аржаана Чакчин, руководитель пресс-службы МВД по Республике Тува. – Подросток успел подскочить к балкону и подставить руки, поймал брата на лету в буквальном смысле этого слова.

До больницы обоих детей довез оказавшийся рядом таксист. Очевидцы решили, что так быстрее, чем вызывать скорую, больница совсем рядом. Младший почти не пострадал, у него всего несколько ушибов – падая, он зацепил перила нижних балконов. А старший получил травмы и теперь проведет в больничной палате несколько дней. Сказалось то, что вес пятилетнего ребенка уже довольно большой, а также ускорение от падения.

– Как полагается, семью после случившегося проверили все соответствующие службы, – говорит Ольга Росова, уполномоченный по правам ребенка в республике. – По всем параметрам она благополучная, муж и жена работают, воспитывают хорошо детей. Тем не менее, семью поставили на учет в подразделение по делам несовершеннолетних, – так положено, таков регламент, совсем не отреагировать на произошедшее правоохранительные органы тоже не могут. За семьей будут наблюдать какое-то время, какая там обстановка, все ли хорошо.

Теги:
, , , , ,
Подписаться на рассылку
Помочь Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.
Помочь Правмиру работать дальше!

Похожие статьи
Погибший при спасении девушки дагестанец награжден посмертно
Погибший при спасении девушки дагестанец награжден посмертно
Новостная служба "Православие и мир"

Родители Рашида Салахбекова получили награды от руководителей Тувы и Дагестана

Мужчина спас из пожара пенсионерку в Новосибирской области
Мужчина спас из пожара пенсионерку в Новосибирской области
Новостная служба "Православие и мир"

Увидев пожар, мужчина не испугался ядовитого дыма, и, рискуя собственной жизнью, кинулся спасать женщину

В Биробиджане женщина спасла ребенка из воды
В Биробиджане женщина спасла ребенка из воды
Новостная служба "Православие и мир"

Девушка оставила свою полуторогодовалую дочку и бросилась в воду

Благотворительный фонд
Не инвалид: За жизнь после травмы!
Не инвалид: За жизнь после травмы!
39% собрано / 957187.05 руб. осталось
Захарченко Антон: Лекарства от отчаяния
Захарченко Антон: Лекарства от отчаяния
34% собрано / 247200 руб. осталось
Другие статьи автора
"
На нефтеперерабатывающем заводе в Нижегородской области произошел пожар
Новостная служба "Православие и мир"

Город Кстово заволокло дымом, а огонь поднимается на высоту девятиэтажного дома

"
В Петербурге открыли памятную доску блокадным учителям
Новостная служба "Православие и мир"

Гранитную памятную доску «Подвигу учителей, работавших в блокадном Ленинграде» открыли в школе № 337

"
Роспотребнадзор сообщил о первых заболевших «птичьим гриппом»
Новостная служба "Православие и мир"

Семья из четырех человек заболела в одном из южных регионов России

Все статьи автора
Статьи Дня
Леонид Кацва: Я бы не гордился успехами московского образования
Ксения Кнорре Дмитриева

Невыносимая трудность бытия на фоне блестящих отчетов чиновников

Поможет ли “скорая” московским школам?
Алиса Орлова

Почему в учебных заведениях больше нет ни врача, ни медсестры

Дети выпустились из школы и…пропали. Слезы учителя
Ксения Кнорре Дмитриева

У каждого педагога бывает такой класс, с которым он живет душа в…

самое читаемое

Священник из Казахстана: Турки привезли меня в горы и заставили искать клад10,693

«Не могу ничего изменить» – что такое выученная беспомощность9,477

К доске! Тест от Мариванны по русскому языку7,559

Епископ Тихон (Шевкунов): Мы не собираемся «шельмовать историю»7,433

«Ну, давай быстрее, чего копаешься!»6,708

Леонид Кацва: Я бы не гордился успехами московского образования5,531

Пианист Михаил Клейн умер во время концерта за роялем5,127

“Меня взяли в семью, где никто не был похож на меня”4,776

Турецкие археологи предполагают, что нашли место захоронения Николая Чудотворца4,719

Мама мальчика-аутиста: Не выгоняйте нас из автобуса4,537

лучшие авторы

Новостная служба25,884

Алиса Орлова13,558

Оксана Головко10,693

Ксения Туркова7,559

Епископ Тихон (Шевкунов)7,433

Ксения Кнорре Дмитриева7,322

Марина Солотова6,708

Ангела Барра4,776

Анна Маленко4,539

Алексей Паевский3,668

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О портале
Контакты
Реклама
Друзья и партнёры
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть