В Удмуртии студент спас выброшенного в мусорный бак младенца

28 декабря. ПРАВМИР. Студент из Удмуртии Павел Яскин спас младенца, выброшенного в мусорный бак.

История произошла в ночь с 12 на 13 декабря. Студент Глазовского пединститута праздновал «дембель» друга. Компания друзей засиделась допоздна, около трех ночи все собрались по домам, рассказывает агентство Rep.

Молодые люди шли по улице Луначарского, а так как на улице было холодно, Павел предложил погреться в доме № 8. Дом оказался не самым благополучным, в подъезде плохо пахло. Пока друзья общались, Павел пошел подышать свежим воздухом. У черного входа была огромная мусорная куча. И тут Павел услышал, что из мусорной кучи доносится звук, похожий на плач ребенка или писк щенка.

«Я тут же кинулся к куче, заметил краем глаза, что один из пакетов, черный, для мусора, шевелился. В голове скользнула мысль — ребенок. Но до последнего думал, что там щенки брошенные или котята. Я поднял его за узел (пакет был прочно завязан) и побежал к друзьям. Пока нес, по весу пакета понял, что там не щенки, а кое-кто побольше», – рассказывает Павел.

В пакете оказался новорожденный мальчик. Павел с друзьями сразу же позвонили в скорую и полицию. «Он плакал, не переставая. Был весь в крови, еще с пуповиной, которая заканчивалась каким-то синим мешком (плацентой). Друзья быстро среагировали: Катя, подруга, сняла футболку, завернули малыша с нее, друг, вернувшийся из армии, спрятал ребенка под куртку, сел к батарее греть его. Мальчик холодный был. Еще бы! Его пакет лежал на газетках, а те — на снегу. А на улице было под -20».

Позже медики диагностировали у ребенка переохлаждение и потерю крови. Однако врачам удалось сохранить его жизнь. Малыша назвали Андреем Морозовым. Сейчас полицейские ищут его маму.