В уходящем году каждые шесть минут за Христа погибал один человек

27 декабря. ПРАВМИР. В 2016 году около 90 тысяч христиан были убиты за веру.

Как рассказал «Радио Ватикана» итальянский социолог профессор Массимо Интровинье со ссылкой на последние данные американского Центра изучения мирового христианства (Center for Study of Global Christianity), «каждые шесть минут погибал один человек».

По его словам, это несколько меньше, чем два года назад, когда были убиты 105 тысяч христиан. «В этом году 70% погибших, то есть 63 тысячи, были убиты в результате племенных конфликтов в Африке. Американский Центр включил их в статистику, считая, что в значительной степени это христиане, которые отказались брать в руки оружие по соображениям совести. Остальные 30%, то есть 27 тысяч христиан, погибли вследствие террористических актов, уничтожения христианских поселений, из-за преследований со стороны правительства, как и в случае с Северной Кореей», – сказал социолог.

Говоря о фактах преследования христиан за 2016 год, профессор Интровинье отметил, что согласно данным различных исследовательских центров, «в 102 странах мира от 500 до 600 миллионов христиан не могут в полной свободе исповедовать свою веру». От дискриминаций страдают также представители других религиозных конфессий, однако именно христиане являются наиболее преследуемой религиозной группой в мире, подчеркнул итальянский социолог.