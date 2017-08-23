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В ульяновском Димитровграде полицейские спасли женщину из пожара

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23 августа. ПРАВМИР. Сотрудники патрульно-постовой службы полиции МО МВД России «Димитровградский» спасли женщину из загоревшегося дома, сообщила пресс-служба МВД.
В ульяновском Димитровграде полицейские спасли женщину из пожара

Наряд патрульно-постовой службы полиции осуществлял патрулирование, когда на одной из улиц сотрудники полиции обратили внимание на двухэтажный нежилой кирпичный дом, из-под крыши которого шел густой дым. На втором этаже дома за закрытым окном находилась женщина, которая звала на помощь.

«Оценив ситуацию, сержант полиции по карнизам и другим выступам дома добрался до 2 этажа, разбил окно и помог женщине выбраться из сильно задымленного помещения, в котором огонь перекинулся на дверь и перекрыл пути к выходу. После этого полицейский помог пострадавшей спуститься вниз», – говорится в сообщении МВД.

До приезда пожарных прапорщик полиции организовала оцепление дома совместно с прибывшими сотрудниками ОВО.

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