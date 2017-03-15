В Валаамском монастыре наградили участников операции по спасанию людей из ледовых торосов

15 марта. ПРАВМИР. Участники операции по спасению монастырских катеров из ледовых торосов получили медали преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев – высшую награду монастыря.

Инцидент произошел в ночь на 23 февраля. Вечером 22 февраля по дороге из города Сортавала на остров Валаам два монастырских катера на воздушной подушке попали в торосовый затор. Пассажиров удалось эвакуировать на ближайший остров.

На выручку с Валаама вышло судно на воздушной подушке дорожной службы, но, не добравшись до терпящих бедствие, тоже застряло среди нагромождений обломков льда.

Ночью на помощь вышли еще два катера с «Дачи Винтера» (отель на берегу Ладожского озера). Им удалось пробиться через поля торосов, найти судна и к трем часам ночи доставить всех людей на берег.

Валаамский монастырь выразил благодарность всем участникам спасательной операции. 13 марта на подворье монастыря в Петербурге епископ Троицкий Панкратий, игумен Валаамского монастыря, наградил участников спасательной операции.

«Мне бы сегодня хотелось отметить тех, кто с риском для жизни спасал людей, кто своим простым и честным отношением показал всем прекрасный пример, как нужно служить ближнему. <…> В вашем простом и честном отношении, когда вы служили ближнему, не зная ни его имени, ни роду, вы просто знали, что людям надо помочь в непростой ситуации, помочь с риском для жизни. И если бы вы отказались, вам никто не сказал бы ни слова упрека, но каждый из вас выехал ночью при сложной погодной обстановке, и сегодня мы радостно награждаем вас с молитвенной и человеческой благодарностью», – сказал епископ.

По его словам, участникам спасательной операции вручена христианская медаль преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев.