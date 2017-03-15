О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
О лектории
Правмира
Ждём Вас!
30
марта
в 19:00
Встреча с режиссером Гарри Бардиным
Навигация
Важные темы:

В Валаамском монастыре наградили участников операции по спасанию людей из ледовых торосов

|
15 марта. ПРАВМИР. Участники операции по спасению монастырских катеров из ледовых торосов получили медали преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев – высшую награду монастыря.
В Валаамском монастыре наградили участников операции по спасанию людей из ледовых торосов

Инцидент произошел в ночь на 23 февраля. Вечером 22 февраля по дороге из города Сортавала на остров Валаам два монастырских катера на воздушной подушке попали в торосовый затор. Пассажиров удалось эвакуировать на ближайший остров.

На выручку с Валаама вышло судно на воздушной подушке дорожной службы, но, не добравшись до терпящих бедствие, тоже застряло среди нагромождений обломков льда.

Ночью на помощь вышли еще два катера с «Дачи Винтера» (отель на берегу Ладожского озера). Им удалось пробиться через поля торосов, найти судна и к трем часам ночи доставить всех людей на берег.

Валаамский монастырь выразил благодарность всем участникам спасательной операции. 13 марта на подворье монастыря в Петербурге епископ Троицкий Панкратий, игумен Валаамского монастыря, наградил участников спасательной операции.

«Мне бы сегодня хотелось отметить тех, кто с риском для жизни спасал людей, кто своим простым и честным отношением показал всем прекрасный пример, как нужно служить ближнему. <…> В вашем простом и честном отношении, когда вы служили ближнему, не зная ни его имени, ни роду, вы просто знали, что людям надо помочь в непростой ситуации, помочь с риском для жизни. И если бы вы отказались, вам никто не сказал бы ни слова упрека, но каждый из вас выехал ночью при сложной погодной обстановке, и сегодня мы радостно награждаем вас с молитвенной и человеческой благодарностью», – сказал епископ.

По его словам, участникам спасательной операции вручена христианская медаль преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев.

Теги:
, , , ,
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.

Комментарии
Обсудить на форуме
Похожие статьи
«Кажется, у меня бабушка умерла»
«Кажется, у меня бабушка умерла»
Светлана Хустик

4-летняя девочка прошла 8 километров по тайге в мороз

Школьника из Бурятии, который вынес детей из пожара, наградили путевкой в «Артек»
Школьника из Бурятии, который вынес детей из пожара, наградили путевкой в «Артек»
Новостная служба "Православие и мир"

Награду школьнику вручил президент Бурятии Алексей Цыденов

Рыбаков, провалившихся под лед в Воронеже, спасли пенсионер и сотрудник МЧС
Рыбаков, провалившихся под лед в Воронеже, спасли пенсионер и сотрудник МЧС
Новостная служба "Православие и мир"

Сразу два случая спасения провалившихся под лед рыбаков зафиксированы в Воронежской области

Благотворительный фонд
Алла Гадяцкая: закрыть отверстие в межпредсердной перегородке
Алла Гадяцкая: закрыть отверстие в межпредсердной перегородке
30% собрано / 217880 руб. осталось
Помочь маленькой Яне общаться с миром
Помочь маленькой Яне общаться с миром
21% собрано / 103700 руб. осталось
Другие статьи автора
"
В России самый высокий в Европе процент смертей в тюрьмах
Новостная служба "Православие и мир"

Самые населенные в Европе тюрьмы находятся в России

"
Горловская епархия: Собирающий помощь священник Сергий Кобзарь запрещен в служении в 2003 году
Новостная служба "Православие и мир"

24 февраля 2003 года он был почислен за штат клириков указанной епархии и запрещен в служении

"
Михаил Дель получил 90 часов обязательных работ по статье о «побоях»
Новостная служба "Православие и мир"

Глава семьи Дель осужден по делу об избиении ребенка

Все статьи автора
Статьи Дня
Алексей Шиповальников: «Верь Богу – и будешь улыбаться»
Полина Боровикова

Сын выдающегося пастыря XX века продолжает вспоминать о своей жизни и жизни…

Царское Дело. Отречение
Дарья Болотина

Наши соотечественники не готовы ни к какой исторической правде

Русская катастрофа 1917 года: революция или красная смута? (+видео)
Протоиерей Александр Ильяшенко

Февраль не был бескровным

самое читаемое

Уроки одной измены44,701

«Господи, если Ты есть, я ведь оперирую Твоего служителя, помоги!»36,561

Голос, которого не было на Евровидении15,543

Владимир Познер: Я не извинялся перед Евгением Смирновым10,391

«Лечить нужно не Церковь, а свою бедную голову»9,286

Постное письмо № 14. Грех вежливости8,246

“Положение Бога еще хуже, чем у гомеопатии”7,343

Когда ребенок повторит путь Адама, покинувшего Эдем6,126

Россию на «Евровидении – 2017» будет представлять певица на инвалидной коляске Юлия Самойлова5,574

«Кажется, у меня бабушка умерла»4,541

лучшие авторы

Валерия Михайлова44,701

Юлия Коминко36,561

Новостная служба29,551

Татьяна Краснова15,543

Архимандрит Савва (Мажуко)10,134

Протоиерей Игорь Рябко9,286

Сергей Худиев7,343

Священник Сергий Круглов6,126

Светлана Хустик4,541

Марина Богданова4,210

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О проекте
Реклама
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Перепечатка материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть