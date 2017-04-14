О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
О лектории
Правмира
Ждём Вас!
20
апреля
в 19:00
Ленин
Навигация
Важные темы:

В Великую Пятницу меня ждал суд, а в Субботу – реанимация

|
Как события нашей жизни могут быть связаны с Голгофой, и о своем переживании Страстной седмицы рассказывает Юлия Линде.
В Великую Пятницу меня ждал суд, а в Субботу – реанимация
Фото: Михаил Масленников

Понтий Пилат – в некотором роде ваш коллега

В Великий Четверг 2014 года, когда все нормальные православные красили яйца, выпекали куличи и месили творог для пасхи, я отправилась в районный суд мрачноватого городка N. Усыновлять вторую пару двойняшек. Меня уже предупредили, что судья – зверь во плоти и форменный бюрократ, детей добром не отдаст. Была бы его воля, вообще бы никому никого не разрешил усыновлять, но иногда приходится делать исключения.

Собственно, так оно и оказалось… Целый час он искал, к чему бы прицепиться, наконец придумал: маленькая жилплощадь! Надо сказать, аккурат в начале того года поменялся закон, и требования к размеру квартиры сняли. Я, разумеется, заранее написала себе шпаргалку с номерами всех этих законов и постановлений, и радостно сообщила нужный номер. Судья удалился в потайную комнату (очевидно, отчаянно гуглил), но по возвращении не передумал: «Закон, – говорит, – законом, но по соображениям житейским тесно вам будет». Масло подливала представительница дома ребенка, которая уверяла, что дети настолько ужасные и проблемные, что с ними ни одна семья не справится, пусть лучше спецучреждение занимается их воспитанием и комплексным развитием.

Я уже исчерпала весь свой запас красноречия, который явно приводил в восторг прокурора, но судья не сдавался.

Наконец, я заявила: «Слушайте, вы ведь сейчас делаете непростой выбор между мамой и квадратным метром. Неужели брошенному ребенку важнее метраж помещения?»

Тут судья немного озадачился… и перенес заседание на следующий день, на Великий Пяток. «Я вечером еще подумаю, а завтра решу… утром приходите». Это было уже слишком!

– Уважаемый Иван Иваныч, – сказала на это я. – Вы наверняка ведь изучали историю Рима… впрочем, кто ее сейчас вспомнит? Нет, вы наверняка ведь читали роман «Мастер и Маргарита». Так вот: есть в этом произведении любопытный персонаж, зовут его Понтий Пилат. Он, знаете ли, коллега ваш в некотором роде. А завтра самый что ни на есть подходящий для судов день: Страстная Пятница. Если уж вы решили именно в этот день решать судьбу ни в чем не виноватых детей, вспомните о своем коллеге и смотрите не ошибитесь! И да, кое-кому в эту ночь снились кошмары…

На следующее утро я снова пришла в злополучный суд. На сей раз судья просто выдал мне положительное решение и больше ни слова не сказал. В тот же день я забрала детей домой, и Пасху мы встречали уже вместе.

Несколько минут – и ты в мире ином

Второе совпадение событий произошло в ночь на Великую Субботу. Кажется, дело было в 2008 году. Ночью у меня адски разболелся зуб и половину лица раздуло от флюса. «Подумаешь, зуб! У нас сто раз такое бывало! – скажут сейчас читатели. – А если у меня ночью пятка заболит, то я тоже соучастник Страстей?»

Но речь дальше пойдет не о зубе. То есть не только о нем. Разумеется, утром вместо службы я отправилась в ближайшую стоматологию. Ну, сделали мне «заморозку», которая почему-то не подействовала, потом еще одну порцию, и еще… потом врач решила сменить препарат и… у меня случился анафилактический шок. Это, если кто не знает, некий подвид лекарственной аллергии, развивается мгновенно. Несколько минут – и ты в мире ином.

Уж не знаю, было там дело в передозировке первого лекарства или второе само по себе виновато, но… дело пошло. Сразу же выяснилось, что в кабинете нет противошоковой аптечки, медсестра боится делать уколы в вену, а врач сама в шоке и готова упасть в обморок. Впрочем, кажется, никуда она не упала, а побежала вызывать скорую. На мое счастье, со мной для моральной поддержки в поликлинику пошла мама, врач-терапевт и тоже аллергик. У нее в сумочке всегда лежали шприцы и ампулы.

Рассказывать об этом долго, а в реальности все крутилось невероятно быстро, и я тогда мало что улавливала из происходящего. Помнится, первые секунды мне было безумно страшно и ну очень, очень, крайне плохо. Пожалуй, дело было уже на пороге, на обрыве, где «плохо» достигает точки «мучительно и нестерпимо», а дальше – только бездна под названием «никак».

Следующей моей мыслью было «лучше никак, чем так – между этим светом и тем».

Почему-то по законам жанра в этот момент полагается припоминать свою жизнь начиная с роддома, но мне лично было совсем не до воспоминаний. Единственное, что я пыталась вспомнить – когда считается, что «открыты ворота рая» и умирать совсем не страшно: на Пасху и на Светлой неделе или в Великую Субботу тоже? Ведь в этот день Христос освободил узников ада. Ничего я, конечно, не надумала. Просто мысль проскользнула.

Затем вся обстановка стоматологического кабинета стала от меня куда-то уплывать. Нет, точнее сказать, я от нее куда-то уплывала, а не она от меня. Я, конечно, слышала, что люди где-то говорят, суетятся, мама, кажется, уколы какие-то мне в вену делала… Но звуки становились все дальше, дальше – просто гул, фон… я удивилась, что мне уже полегчало, и зуб окаянный болит будто бы вовсе не у меня, и плохо, ну очень плохо совсем не мне.

Что там творилось в этот момент во внешнем мире, мне было безразлично. Кажется, реанимационная бригада приехала. Не знаю, что они делали, но постепенно голоса людей становились все ближе, все яснее, и я неожиданно обнаружила, что у меня есть руки, ноги, голова, паршивый зуб и даже целое туловище. Вдруг показалось, что всей этой аппаратурой я уже немного разучилась пользоваться: и руки какие-то непослушные, и глаза хлопать умеют.

Невероятно сложно описывать состояние прихода с порога того света, оживание. Я намеренно не употребляю слово «воскресение», поскольку оно все-таки подразумевает возвращение из смерти, а не с границы. Но мне и границы в тот момент хватило…

После окончания эпопеи со скорой и зубом я полдня проспала, причем во сне мне казалось, что сплю вовсе не я или что Юль уже две: одна спит, другая за ней приглядывает.

Проснувшись, я проверила, как функционируют мои руки и ноги и, убедившись, что они до сих пор в наличии… пошла петь пасхальную службу. Меня, естественно, все отговаривали, но не пойти я не могла.

Наверное, когда предел душевной тупости достигнут, приходит на помощь физическое ощущение сопричастности, а через него возвращаются и духовные (или хотя бы околодуховные) переживания праздника Воскресения. В тот год я впервые всем своим существом ощутила, что смерти нет. Есть только вечная жизнь и вечная Пасха.

Теги:
, ,
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.

Комментарии
Обсудить на форуме
Похожие статьи
Отца Александра убили, и жизнь остановилась
Отца Александра убили, и жизнь остановилась
Протоиерей Вячеслав Перевезенцев

Стоя у гроба, я понимал, что начинается новая жизнь

Я ответил Богу и стал священником
Я ответил Богу и стал священником
Священник Максим Горожанкин

И что дает нам опыт одиночества

Великий Четверг. Когда у христиан самые добрые лица
Великий Четверг. Когда у христиан самые добрые лица
Архимандрит Савва (Мажуко)

Постное письмо № 40. О чем горел огонь

Другие статьи автора
"
Молитесь, чтобы она дышала сама
Юлия Линде

Как святой Николай убедил невролога, что Бог существует

"
Напиться и не пойти на расстрел
Юлия Линде

Что нам делать с решениями, которые принял дедушка в 37-м году

"
Дедушка – чекист, а бабушка – судья
Юлия Линде

Много лет эта тема у нас в семье не обсуждалась

Все статьи автора
Статьи Дня
Великая Пятница. Исповедь Бога
Архимандрит Савва (Мажуко)

Постное письмо № 41. Христос не просил о жалости

Три правдивые истории из жизни молодых ученых
Анна Бессарабова

Москва – Санкт-Петербург – Томск: чего не хватает людям науки?

Отца Александра убили, и жизнь остановилась
Протоиерей Вячеслав Перевезенцев

Стоя у гроба, я понимал, что начинается новая жизнь

самое читаемое

6 табу для родителей, которые не хотят быть предателями45,254

Кулич, который всегда получается (+фото)26,209

Самая простая пасха18,702

День, когда надо успеть все18,362

5 необычных способов покрасить яйца (+видео)15,793

Нашел ли Господь Иуду в аду15,615

Великая Среда. Слезы мироносицы14,301

Пять признаков тяжелой болезни российского образования12,589

Они хотят, чтобы их дети умерли и не попали в интернат11,573

А мы-то думали, ты верующий!10,050

лучшие авторы

Редакция портала "Православие и мир"52,322

Марина Солотова45,254

Архимандрит Савва (Мажуко)33,735

Новостная служба33,305

Священник Сергий Круглов18,362

Протоиерей Вячеслав Перевезенцев15,926

Ирина Якушева15,793

Вера Афанасьева12,589

Мария Божович11,573

Протоиерей Игорь Прекуп10,504

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О проекте
Реклама
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть