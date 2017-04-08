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В Вербное воскресенье у Исаакиевского собора пройдет крестный ход с участием детей

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8 апреля. ПРАВМИР. В праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье) вокруг Исаакиевского собора Санкт-Петербурга пройдет крестный ход с участием детей.
В Вербное воскресенье у Исаакиевского собора пройдет крестный ход с участием детей
Фото: сайт Спасо-Парголовского храма

Как ожидается, в крестном ходе после Божественной литургии примут участие около трех тысяч детей — учащихся православных гимназий и воскресных школ, сообщает Патриархия.ru

Литургию совершит митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий в сослужении ключаря Исаакиевского собора протоиерея Алексия Исаева и духовенства Санкт-Петербургской епархии. Начало богослужения в 9.45.

Богослужебные песнопения исполнят детские хоры и хор Исаакиевского собора, один из лучших приходских хоров Санкт-Петербургской епархии.

В минувшем году в богослужении в Исаакиевском соборе и крестном ходе в Вербное воскресенье приняли участие около 2000 детей.

Предстоящее богослужение и крестный ход продолжают древние традиции празднования Вербного воскресенья, существовавшие в России до начала XVIII века. Тогда праздник Входа Господня в Иерусалим отмечался с особой торжественностью и сопровождался многолюдным крестным ходом с «шествием на осляти». Традиция прервалась при императоре Петре I и была возрождена в Санкт-Петербурге в 2014 году.

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