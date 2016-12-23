23 декабря. ПРАВМИР. В Вологде сотрудник полиции спас бездомную женщину во время пожара.

История произошла 12 декабря, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. У помощника оперативного дежурного отдела полиции Евгения Баранова был выходной. Проезжая на своем автомобиле по улице Чернышевского, он увидел, как из-под крыши деревянного дома валит дым. Это был особняк купца Немирова, который был признан аварийным и расселен еще в 2015 году.

Остановив машину, мужчина бросился к горящему строению. Обойдя дом, полицейский обнаружил лежащего на земле мужчину, затем увидел женщину, стоящую в объятом пламенем окне второго этажа. Полицейский уговорил женщину прыгнуть вниз и поймал ее на руки.

Затем Евгений вызвал пожарных и скорую помощь. До прибытия медиков и спасателей он оставался с пострадавшими, чтобы защитить их от летящих сверху горящих искр и щепок. Когда подъехал первый пожарный автомобиль и огнеборцы приступили к своей работе, полицейский усадил женщину в машину, так как она была босиком и в легкой одежде. Затем вернулся к пострадавшему мужчине, поскольку тот не мог самостоятельно передвигаться и жаловался на боль в спине. До приезда кареты скорой помощи Евгений Баранов оставался с ним.

Как было установлено позже, причиной пожара стала неисправность обогревателя, который работал на полную мощность круглые сутки, так как дом не отапливался. В здании проживала пара лиц без определенного места жительства. Именно они оказались в то утро в плену огня.

Мужчина, выпрыгнувший из окна, получил перелом позвоночника и ожоги 2 степени головы и рук, женщина, благодаря подоспевшему вовремя Евгению Баранову, получила лишь легкие ожоги.

Сейчас руководство УМВД рассматривает вопрос о поощрении полицейского.