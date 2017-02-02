В Воронежской области пожарный спас из огня четырех детей и двух женщин

2 февраля. ПРАВМИР. В Воронежской области командир отделения пожарно-спасательной части Влад Снигир стал случайным очевидцем пожара и спас из горящего дома семерых человек.

Спасатель проезжал на личном автомобиле по улице Ранняя весна села Верхний Икорец, когда заметил, что в одном из домов начался пожар, сообщает региональное МЧС.

Снигир бросился на помощь, и пока пожарные расчеты следовали к месту ЧП, он вытащил из задымленного дома двух женщин и четверых малышей, самому старшему из которых было три года. Мужчине помогал еще один жилец горящего дома — подросток, которого позже госпитализировали с отравлениями продуктами горения.

Когда на место ЧП прибыли пожарные, Снигир вместе с коллегами продолжил тушить огонь. К счастью, пострадали только домашние вещи в одной из комнат.

Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.