В Воронежской области водитель автобуса высадил девочку в мороз в чужом городе

12 января. ПРАВМИР. В Воронежской области следователи начали проверку появившегося в СМИ сообщения о том, что водитель пригородного автобуса высадил в мороз в 60 км от пункта назначения 14-летнюю девочку.

«Следственными органами по Воронежской области организована доследственная проверка по сообщениям СМИ о том, что 8 января водитель автобуса “Воронеж – Кантемировка” не сделал остановку в городе Богучар, где проживает 14-летняя девочка, а привез ее на станцию в город Кантемировка и потребовал покинуть автобус. В связи с чем девочка поздно вечером в мороз осталась одна, в 60 километрах от дома», – цитирует ТАСС старшего помощника руководителя Следственного управления СК РФ по региону Елену Мануковскую.

По предварительной информации, девочка из Богучара была в гостях у родственников в Воронеже, а 8 января вечером возвращалась домой. На станции ее должен был встретить отец, однако водитель повез девочку в Кантемировку. В чужом городе в темное время суток она около часа провела на морозе в ожидании родителей на машине и в результате заболела.

Мануковская уточнила, что в ходе проверки будут опрошены участники инцидента, а также пассажиры автобуса, будет истребована документация, регламентирующая осуществление данной организацией услуг по перевозке населения. «По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», – сообщила представитель СК.