В Якутии объявлен траур по погибшим на руднике «Мир»

28 августа. ПРАВМИР. Глава Якутии Егор Борисов подписал указ об объявлении траура в связи с трагическими событиями на руднике «Мир».

«Объявить 29 августа 2017 года днем траура в Республике Саха (Якутия). В день траура на всей территории республики приспустить государственные флаги Российской Федерации и Республики Саха (Якутия)», – говорится в тексте указа.

Во вторник у административного здания представительства «АЛРОСА» в Якутске будет оформлена траурная стена в память о пропавших на руднике «Мир». Каждый якутянин в течение дня сможет почтить память о горняках: принести цветы, зажечь свечу.

Мероприятия в память о горняках также состоятся в городе Мирный и постоянных представительствах республики в Москве и Петербурге.

4 августа на руднике произошел прорыв воды. В первые часы после инцидента были эвакуированы 142 рабочих из 151. На следующий день удалось вызволить еще одного шахтера.

26 августа поисково-спасательные работы на руднике были прекращены. Имена шахтеров, оставшихся под землей: Алексей Власенко, Дмитрий Жуков, Виталий Куликов, Дмитрий Марьин, Глеб Миронцев, Валентин Мисник, Михаил Неустроев, Игорь Степанов.