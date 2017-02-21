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Вагоновожатую наградили за спасение женщины от собак в Перми

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21 февраля. ПРАВМИР. Городская администрация Перми наградила 36-летнюю Екатерину Панкратову – водителя трамвая – за спасение женщины от стаи собак.
Вагоновожатую наградили за спасение женщины от собак в Перми

Утром 16 февраля трамвай 11-го маршрута отъезжал от остановки «Тепличный комбинат». Екатерина чуть задержалась, чтобы подождать пассажира, который бежал к трамваю. Тогда она и заметила, что в сугробе у путей копошатся собаки. Отъехав от остановки, она увидела, что собаки буквально рвут зубами девушку, сообщает 59.ru.

«Я тут же резко остановила трамвай, схватила ломик – он у нас всегда лежит в кабине для перевода стрелок – и выскочила на улицу», – рассказывает Екатерина.

Ей на помощь пришли пассажиры. Пострадавшую завели в трамвай, вызвали скорую и стали ждать помощи. Екатерине пришлось еще раз браться за ломик – одна из пассажиров решила пересесть в автобус, по пути к остановке псы напали и на нее, прокусили ногу и порвали пальто.

«Потом уже стало страшно. Меня немного трясло от страха. Там же столько собак было. А у меня самой двое детей. Собаки могли и меня покусать, но в тот момент я об этом не думала», – говорит Екатерина.

«Вы проявили неравнодушие. Это героизм. Хрупкая девушка разогнала свору собак. Не каждый мужчина решится. Это не прописано ни в одной инструкции, но вы все равно защитили и спасли девушку. Мы уже поговорили с вашим руководством. Должны быть выделены средства на премию. Это действительно подвиг» – сказал начальник департамента транспорта Илья Денисов.

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