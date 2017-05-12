Вахтанг Кипшидзе: дело Соколовского не стоит воспринимать, как процесс Церкви против блогера

11 мая. ПРАВМИР. Замглавы синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что дело Руслана Соколовского не следует воспринимать в качестве процесса Церкви против этого блогера.

«Хотя дело в отношении блогера Соколовского еще не завершено и судебный приговор по этому делу не вступил в законную силу, мы выступаем против попыток рассматривать этот судебный процесс как процесс Церкви против данного блогера», – цитирует Кипшидзе Интерфакс.

«Насколько мне известно, Соколовский допускал высказывания, унижающие достоинство не только православных, но и представителей других религий, а также социально уязвимых групп, не объединенных по религиозному признаку», – отметил Кипшидзе.

По его словам, в Церкви исходят из того, что меры государственного реагирования на деяние Соколовского опираются исключительно на нормы светского права.

«Приговор в отношении Соколовского должен опираться на необходимость защиты прав и достоинства верующих людей, которая признается действующим российским и международным правом», – сообщил Кипшидзе.

Он также отметил, что в Церкви не станут давать оценку на предмет соответствия или несоответствия приговора нормам права. «Разумеется, такая оценка находится вне компетенции Церкви», – отметил собеседник агентства.

Представитель Церкви напомнил, что верующие люди «имеют неоспоримое право на защиту их достоинства, в том числе в рамках светского государства».

Суд в Екатеринбурге 11 мая признал Руслана Соколовского виновным в оскорблении чувств верующих, возбуждении ненависти либо вражды и незаконном обороте устройств для скрытой записи.

Поводом для уголовного дела стали видеоролики, которые Соколовский публиковал в Интернете, включая запись, где блогер ловит покемонов в Храме-на-Крови.