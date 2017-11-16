Вакцина от рака – испытания начаты

В ноябре американский стартап Moderna приготовил первую вакцину от рака. Ее созданием занималось около 100 человек. Все эти люди работали над лекарством всего для одного пациента. Журналисты Bloomberg рассказали, как работает новая вакцина и какие у нее шансы на успех. «Правмир» публикует основные пункты статьи.

Первой пациентке, для которой изготовили вакцину от рака, 67 лет, ее зовут Гленда Кливер. Шесть недель назад образцы ее раковых тканей из правого легкого были упакованы в институте Сары Кэннон в штате Теннеси. С этого момента началось путешествие, которое, по задумке ученых Moderna, приведет к долгожданной цели: появлению вакцины, которая учит организм атаковать опухоли.

Как работает новая вакцина?

Moderna – один из крупнейших стартапов в области биотехнологий в США. В компании утверждают, что они могут изменить подход к изготовлению медикаментов. Ученые считают, что организм пациента может самостоятельно изготавливать лекарство, использую информационное РНК (или мРНК).

Исполнительный директор компании Moderna Стефан Бансел сравнивает мРНК с компьютерным кодом. Используя правильную комбинацию символов, она может «захватить» механизм биосинтеза белка в клетке, чтобы создавать лекарство внутри организма. Если это сработает, мРНК может иметь много других применений – у компаний также есть программы для лечения инфекционных, сердечно-сосудистых и редких заболеваний.

Для Гленды программа создала список из 20 белков, специфичных для ее рака. Затем ученые собрали строительные блоки ДНК так, чтобы создать рецепт ее лекарства. После эти ДНК-шаблоны были отправлены в Catalent Biologics в штате Висконсине. Там их транскрибировали в мРНК и упаковали в виде последовательной инструкции в маленький стеклянный флакон.

Ученые считают, что рак распространен, потому что иммунная система не распознает злокачественные клетки как чуждые. Вакцина может научить тело распознавать белки, которые появляются только в раковых клетках.

Каковы шансы на успех?

У Moderna есть много шансов потерпеть неудачу. Только один из десяти биотехнологических препаратов выходит на рынок после первых испытаний на человеке. Программное обеспечение Moderna могло выбрать неправильные признаки опухоли или идентифицировать не все из них. Возможно, мРНК будет оставаться в организме недостаточно долго, чтобы дать правильный иммунный ответ. Кроме того, рак – это неуловимый противник.

В данный момент Moderna тестирует лекарство на пациентах, у которых уже были вырезаны опухоли. Так, Гленда прошла через операцию в апреле. Тем не менее, примерно треть пациентов с ее формой рака сталкиваются с рецидивом. Вакцина может предотвратить повторение опухоли.

Если лекарство окажется безопасным для Гленды и других первых пациентов, Moderna проверит ее у больных с активной формой рака. Компания старается сократить время изготовления лекарства до 4 недель, так как пациенты с онкологическими заболеваниями не могут ждать. Первые результаты испытаний возможны к концу 2018 года.

7 ноября был выпущен первый флакон с лекарством для Гленды, который она ждала с надеждой и беспокойством.

«У меня есть пунктик по поводу игл», – сказала она перед тем, как получить вакцину. «Но я достигла такого возраста, когда оглядываешься назад и думаешь «А что ты сделал для человечества?».

Поэтому перед тем, как победить свой страх и протянуть руку для укола, она говорит: «Кто-то должен это сделать».

По материалам Bloomberg