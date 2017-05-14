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Валаамские монахи вырастили в монастырской теплице ананас

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14 мая. ПРАВМИР. Монахи Спасо-Преображенского Валаамского монастыря смогли вырастить в монастырской теплице колумбийский ананас.
Валаамские монахи вырастили в монастырской теплице ананас

Об этом рассказал на своей странице в фейсбуке  наместник монастыря, епископ Троицкий Панкратий:

“Братия-огородники приятно удивили. Вырастили в теплице ради эксперимента колумбийский ананас.

Конечно в основном теплицы дают монастырю столь необходимые на севере витамины: на столе у братии даже зимой часто бывают собственные огурцы, помидоры и зелень. В открытом грунте прижился и в тёплые годы плодоносит валаамский виноград,своим приятным вкусом обязанный трудам монастырского садовника отца Григория, армянина по национальности. Как и в старину, валаамские сады изобилуют яблонями и другими фруктовыми деревьями,некоторым деревьям уже более ста лет и они являются уникальным генофондом, так как не сохранились более нигде. Много ягод приносят многочисленные кусты смородины,малины. Трудами братии успешно возрождается сельское хозяйство монастыря”.

Как отмечается на сайте монастыря, две теплицы, площадью 250 кв. метров каждая, появились в Верхнем саду Валаама в 2012 году. Это дар от компании ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы».

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Фото из фейсбука епископа Панкратия

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